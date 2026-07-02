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Criza politică se adâncește. Elena Cristian: "Ne îndreptăm spre dezastru"! Singurul lider politic "ancorat în realitate"

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 02 Iul 2026
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imagine cu kelemen hunor sorin grindeanu ilie bolojan guvern
Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Elena Cristian avertizează că blocajul politic și tensiunile dintre liderii politici riscă să adâncească și mai mult criza, în timp ce Ilie Bolojan își intensifică atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan.

Criza politică din România pare să intre într-o etapă tot mai complicată. După căderea Guvernului Bolojan, negocierile pentru formarea unei noi majorități sunt în continuare blocate, în condițiile în care fiecare partid își menține propriile „linii roșii”, iar perspectiva unui compromis pare tot mai îndepărtată.

Între timp, Parlamentul a intrat în vacanță, iar Ilie Bolojan va rămâne la Palatul Victoria în calitate de premier interimar. Pe fondul tensiunilor politice și al nemulțumirii tot mai mari din societate, opoziția, în special AUR, pare să fie principalul beneficiar al acestei situații. În plus, într-un podcast recent, Ilie Bolojan l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, acuzându-l că a afectat spiritul democrației. Despre această criză și implicațiile ei a vorbit Elena Cristian, analist DC Business, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalista Cristina Șincai.

Elena Cristian: Pare că ne îndreptăm spre dezastru și nimeni nu ia frâiele

"Este o criză în care toată lumea politică pare inconștientă. Pare că ne îndreptăm spre dezastru și nimeni nu ia frâiele. Nimeni nu pare că dorește o lămurire, o rezolvare a situației. Mie, cel mai ancorat în realitate mi s-a părut liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a spus foarte clar că, dacă nu rezolvăm această situație cât mai repede posibil, singurul care câștigă este AUR. Ei au sondaje interne, se fac sondaje și prin alte părți și se vede foarte clar că românii nu mai înțeleg tot acest circ politic.

Cetățenii își doresc altceva, iar în acest moment acel altceva este AUR. Nu știm ce va fi la alegeri, nu știm dacă vor fi alegeri anticipate, dar ce e sigur e că oamenii nu mai înghit această situație în care puterea de cumpărare scade, veniturile scad, inflația se duce la cer, criza capătă avânt, își pierd locurile de muncă, iar toate acestea rămân pe agenda politicienilor undeva pe locurile 4 sau 5. 

Dublul standard al lui Ilie Bolojan

Acum, ce am înțeles din interviul recent pe care l-a dat domnul Bolojan la podcastul respectiv este că nu poate să treacă sub nicio formă peste faptul că Președintele nu s-a așezat la ușa Parlamentului să strige: 'Nu depuneți moțiune de cenzură! Nu treceți peste mine! Nu vă las și nu aveți voie să faceți așa ceva!'. Practic, ne spune că ar fi trebuit să facă tot ce îi stă în putință să se opună. În același timp, domnul Bolojan ne vorbește despre democrație. Când tu vorbești despre democrație și spui că au fost încălcate regulile democratice, dar, în același timp, spui că nu trebuiau să fie lăsați să depună moțiune de cenzură, nu cumva se bat lucrurile cap în cap? Vorbești de responsabilitate, dar, în același timp, nu vrei să găsești nici măcar o soluție pentru a trece peste această criză politică.

Când e responsabilitate? Când te opui la toate variantele lansate și spui că doar varianta ta este cea bună? Responsabilitatea e când vezi că lucrurile merg din rău în mai rău. Această criză se adâncește, iar tu ții în continuare negocierile blocate? Nu vorbesc doar de criza politică, vorbesc și de criza economico-financiară care se vede cu ochiul liber. Nu trebuie să fii specialist. Când e responsabilitate și când e iresponsabilitate? Din păcate, eu cred că Ilie Bolojan va mai sta multă vreme la Palatul Victoria. Cel puțin până la toamnă, cu siguranță, va mai sta. Ce contează că România are conturile blocate? Ce contează că situația este așa cum este? El își conduce guvernul interimar, pentru că asta își dorește. Vrea să rămână la frâiele guvernului și încet, merge spre Palatul Cotroceni", a explicat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Singura soluție de deblocare a crizei guvernamentale. Bogdan Chirieac: Testul din septembrie pentru Ilie Bolojan. ”Dacă-l trece, vom vorbi despre schimbarea lui în 2027”

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acest articol reprezintă o opinie
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Comentarii (2)

Silviu   •   02 Iulie 2026   •   15:50

Sa o anunte cineva pe doamna citata in articol ca problema e la ND nu la Bolojan. Cat despre restul parerilor doamnei putem sa tragem apa.

Ivan   •   02 Iulie 2026   •   15:50

Umanoidul ăsta, Ilie Sărăcie Bolovan, USR - Uniunea Sărăcirii Românilor și toți cei care susțin acest guvern incapabil și demis, direct sau indirect, pe față sau ascunși, trebuie extirpați de la guvernare și din palatul Victoria, extrem de urgent și înlocuiți, maxim de urgent, de un guvern capabil să-i ajute pe românii din România !!!

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