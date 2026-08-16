Aglomerație pe principalele drumuri din țară, după weekendul de Sfânta Maria. Rute alternative recomandate

Trafic intens. Sursa foto: INQUAM PHOTOS

Traficul este intens pe principalele drumuri din țară, după weekendul de Sfânta Maria. Se înregistrează valori ridicate de trafic pe DN1, A2, DN39 și DN7. Polițiștii recomandă șoferilor rute alternative pentru evitarea aglomerației.

Se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, într-un comunicat de presă transmis la ora 12:00.

Aglomerație pe DN1

Se circulă în coloană pe DN 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni, dar și pe tronsonul cuprins între localitățile Nistorești și Comarnic.

Trafic intens și pe A2

Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București, pe tronsonul kilometric 157 – 147, între Cernavodă și Fetești. La kilometrul 145, pe sensul de mers spre București, s-a produs un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, în care au fost implicate patru autovehicule, ce au fost scoase pe banda de urgență, nefiind impuse restricții de circulație pe benzile 1 și 2. Se circulă în coloană și pe DN 39, pe ambele sensuri de deplasare, între localitățile Lazu și Tuzla.

Aglomerație și pe DN 7 Pitești – Sibiu

De asemenea, aglomerație este înregistrată și pe DN 7 Pitești – Sibiu, pe raza localităților Călimănești și Căciulata, pe ambele sensuri de mers.

Pentru evitarea timpului de așteptare în coloană, conducătorii auto sunt sfătuiți să opteze și pentru rute alternative.

Rute alternative

Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;

București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - Târgoviște - DN 71 Sinaia.

Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța – București, autoritățile recomandă conducătorilor auto care se întorc de pe litoral folosirea rutelor alternative, respectiv:

DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – București;

DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna - A2 Drajna – București (sau, din municipiul Călărași - DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București).

Sfaturi pentru șoferi

Pentru siguranța participanților la trafic, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române recomandă conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi:

- creșterea distanței de siguranță între vehicule;

- evitarea depășirii coloanelor auto;

- planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea de rute alternative;

- manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției, după o asigurare corespunzătoare;

- pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenției de schimbare a benzii de circulație și conducerea cu atenție sporită. Nu folosiți banda de urgență;

- evitarea preocupărilor de natură a distrage atenția de la condus.

Polițiștii mai transmit șoferilor ca, în nicio situație, să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise.