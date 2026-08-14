Un nou fragment de dronă, găsit pe o plajă din Costinești

Fragement dintr-o dronă, descoperit pe o plajă din Costinești, vineri, 14 august. Sursa foto: Neconvențional/Facebook

Un nou fragment care pare să provină de la o dronă a fost descoperit, vineri, pe o plajă din Costinești, la o zi de la descoperirea unui alt fragment în aceeași zonă, care a dus la evacuarea turiștilor și împrejmuirea zonei de către autorități pentru verificări.

Un fragment din ceea ce pare a fi o dronă aeriană a fost descoperit, vineri, pe o plajă din Costinești. Evenimentul vine la o zi distanță de la descoperirea unui alt fragment de dronă în aceeași zonă, care a plutit în apropierea țărmului și a dus la evacuarea temporară a plajei.

Autoritățile nu exclud posibilitatea ca acest nou fragment descoperit să facă parte din drona găsită pe 13 august, tot în Costinești.

Dronă găsită joi, pe plajă, în Costinești

Joi dimineață, turiștii aflați pe plaja din Costinești au observat în apropierea stabilopozilor un obiect care părea a fi o dronă. Oamenii au filmat aparatul și au alertat autoritățile, iar în zonă au fost trimise echipaje ale Poliției, Jandarmeriei, ISU, Gărzii de Coastă și Serviciului Român de Informații. Pentru a permite intervenția în siguranță, turiștii aflați în zona respectivă au fost evacuați de pe plajă.

Potrivit informațiilor transmise ulterior de Ministerul Apărării Naționale, era vorba despre un fragment de dronă aeriană, aflat la aproximativ 15 metri de stabilopozi, în zona Terasa Tineretului din Costinești. Garda de Coastă a solicitat intervenția unei echipe de scafandri de luptă EOD pentru verificarea obiectului și stabilirea eventualului risc.

În urma verificărilor, militarii au stabilit că fragmentul nu prezenta risc pirotehnic. Acesta a fost predat Gărzii de Coastă, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care urmează să stabilească împrejurările în care fragmentul de dronă a ajuns în zona litoralului.

Multiple drone ajunse pe litoralul românesc

Astfel de cazuri au mai avut loc pe litoralul Mării Negre, în contextul desfășurării războiului izbucnit de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.

În februarie anul acesta, resturi metalice despre care autoritățile au spus că par să provină de la o dronă aeriană au fost găsite pe o plajă din Mamaia. Tot în aceeași lună, alte resturi despre care exista suspiciunea că provin de la un aparat de zbor fără pilot au fost descoperite în zona Tuzla, în apropiere de Costinești.

Un alt caz a fost înregistrat în luna mai, la Eforie Nord, unde pe plajă au fost descoperite mai multe fragmente metalice despre care Garda de Coastă a transmis că par să provină de la un obiect aerian neidentificat.

Totuși, cel mai grav incident de acest tip de pe litoralul românesc a avut loc în Portul Constanța, pe 5 iunie, când o dronă maritimă a fost descoperită în zona portuară și s-a autodetonat ulterior. MApN a precizat că era un tip de dronă folosit în războiul din Ucraina, iar ulterior partea ucraineană a confirmat că patru drone navale Sargan-3000 pierduseră comunicațiile în apropierea Sevastopolului.

Citește și: Avioanele NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei