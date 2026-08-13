Români furioși după ce un urs a fost „extras” din Poiana Brașov: „Mama ei de lipsa de asumare...”

Sursa Foto: Agerpres

Un anunț publicat de autoritățile din Poiana Brașov a stârnit un val de reacții după ce un urs mascul, în vârstă de 9 ani, a fost „extras” din zona stațiunii. Animalul a revenit în mod repetat în apropierea unui complex hotelier și ar fi încercat să pătrundă în anexele acestuia.

Cuvântul „extras” a devenit însă centrul unei controverse puternice. Oamenii au cerut explicații despre soarta ursului și au întrebat dacă animalul a fost relocat sau împușcat. Reacțiile au venit rapid, iar în comentarii s-au confruntat două temeri puternice. Pe de o parte, grija pentru siguranța turiștilor și a angajaților din stațiune. Pe de altă parte, revolta celor care cer măsuri pentru protejarea urșilor și prevenirea situațiilor în care animalele ajung atât de aproape de oameni.

Primăria Poiana Brașov a anunțat că intervenția a avut loc după ce animalul a revenit de mai multe ori în zona aceluiași complex hotelier.

„Poiana Brașov: încă un urs a fost extras din zona stațiunii, după mai multe încercări de a pătrunde în anexele unui complex hotelier.

În ultimele zile, un urs mascul, în vârstă de 9 ani, a revenit în mod repetat în zona complexului hotelier, încercând să intre în anexele acestuia.

În cursul nopții trecute, echipa operativă a decis extragerea exemplarului.

Intervenția a fost necesară pentru prevenirea unui incident și pentru siguranța turiștilor, a angajaților din stațiune și a comunității.

Siguranța oamenilor rămâne prioritatea noastră!” au transmis reprezentanții primăriei pe pagina de Facebook.

Mesajul nu a liniștit însă publicul. Dimpotrivă, formularea folosită de autorități a provocat zeci de întrebări.

„Extras? Adică scos și mutat? Sau împușcat? Mama ei de lipsa de asumare...”, a scris o persoană.

„Ce înseamnă «a fost extras din»? A fost luat și dus unde?”, a întrebat un alt internaut.

Alții au formulat acuzația pe care o sugerează, pentru ei, termenul folosit în comunicatul autorităților.

„Mai nou, uciderea se numește «extras»”.

„A fost extras, adică a fost OMORÂT”.

„UCIS”.

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Oamenii cer să li se explice ce s-a întâmplat cu ursul

Pentru mulți dintre cei care au comentat, problema nu este doar intervenția în sine. Este lipsa unor informații precise despre finalul operațiunii. Cuvântul „extras” poate avea mai multe sensuri în limbajul administrativ și în comunicarea despre gestionarea faunei sălbatice. Tocmai de aceea, oamenii cer să li se spună concret ce s-a întâmplat cu animalul.

A fost relocat? A fost tranchilizat și transportat? A fost împușcat?

Aceste întrebări apar constant în comentarii. Alți oameni au reacționat cu furie și au acuzat autoritățile că aleg eliminarea animalelor în locul prevenirii conflictelor dintre urși și oameni.

„DE CE OMORÂȚI URȘII??? ASTA ESTE PRIORITATEA? HOTELURILE SUNT DOTATE CU TOMBEROANE ANTIURS?”

„Până nu vor strânge gunoiul și nu vor pune gard electric împotriva urșilor, ei vor tot intra. Întrebarea este de ce nu se iau măsuri?”

„Nu mai le tăiați pădurile, ajutați-i să trăiască!”

O parte dintre comentarii au pus întreaga situație în contextul pierderii habitatului și al accesului urșilor la hrană.

„Aduceți-vă aminte că voi ați ocupat teritoriul lui, nu invers”.

O altă persoană a amintit cazul unei familii de urși despre care s-a spus că ajungea aproape seară de seară la gunoaie în căutarea hranei.

„Au coborât printre oameni pentru că le era foame. Familia de urși, într-o stare mai gravă decât se știa. Ursoaica șchiopăta puternic, iar cei doi pui erau slabi. Aproape în fiecare seară, familia cobora la gunoaie în căutarea hranei”.

Pentru acești oameni, accesul urșilor la deșeurile menajere și alimentare trebuie tratat ca o problemă care poate fi prevenită.

„Băi, criminalilor! Ce ați făcut să îndepărtați cauza revenirii? Dacă voiați să fiți pașnici, le duceați hrana cât mai departe în pădure”.

Alții au ridicat problema alimentelor care ajung la gunoi.

„A fost extras, adică a fost OMORÂT. Criminalilor, asta faceți în loc să duceți mâncare în păduri. Se aruncă tone de legume și fructe, mâncare rămasă la restaurante sau care mai are puțin și expiră în magazine”.

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Siguranța oamenilor, argumentul invocat de autorități

De cealaltă parte, printre comentarii apar și mesaje care atrag atenția asupra riscurilor pe care le poate reprezenta un urs care se obișnuiește să intre în zonele frecventate de oameni.

„Încep școlile... 29 de oameni au fost omorâți de urs și 279 mutilați în ultimii 20 de ani. Despăgubiri, orfani, spitalizări, pensii de invaliditate. Totul este plătit de stat, adică de noi. Protejați urșii pentru că așa este legea!”

Primăria Poiana Brașov a invocat exact acest argument în mesajul său. Potrivit autorităților, echipa operativă a decis intervenția după ce ursul a revenit în mod repetat în zona complexului hotelier și a încercat să pătrundă în anexele acestuia.

„Intervenția a fost necesară pentru prevenirea unui incident și pentru siguranța turiștilor, a angajaților din stațiune și a comunității”.

Oamenii cer protejarea urșilor, însă părinții care își plimbă copiii prin stațiune, turiștii și angajații trebuie să știe că spațiile în care circulă sunt sigure.

Un urs care revine în mod repetat într-o zonă cu hoteluri și oameni e o problemă. Dar oamenii care au reacționat la anunț cer ca intervenția să fie explicată complet, iar autoritățile să arate și ce măsuri au luat pentru a împiedica reapariția altor animale în același loc.

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Întrebarea care a rămas fără răspuns pentru cei care au comentat: ce înseamnă, concret, „extras”?

Furia din comentarii s-a concentrat, în cele din urmă, într-o singură întrebare.

„Extras? Adică scos și mutat? Sau împușcat?”

Pentru public, diferența este importantă. Dacă autoritățile comunică despre o intervenție care implică un animal sălbatic și folosesc termenul „extras”, oamenii vor să știe ce presupune concret această operațiune. Ei cer informații clare despre locul în care a ajuns animalul, despre metoda folosită și despre motivele pentru care s-a ales această soluție.

„Prioritatea voastră rămâne micționarea pe lege și pe orice tip de acțiune preventivă. Așa-zisele încercări de a pătrunde în nu știu ce anexe nu sunt motiv de ucidere!”, a scris o persoană.

Alții au reacționat și mai dur.

„Criminali fără cap!”

„De ce îi omorâți?”

„Să aibă soarta urșilor. HUUUUU!”

Tonul comentariilor arată cât de puternică este tensiunea din jurul intervențiilor asupra urșilor care ajung în localități și stațiuni. Pentru unii, orice animal care se apropie repetat de oameni reprezintă un pericol care trebuie eliminat înainte de producerea unei tragedii. Pentru alții, uciderea animalului arată eșecul măsurilor care ar fi trebuit luate înainte ca ursul să ajungă printre hoteluri, tomberoane și oameni.

În cazul ursului de 9 ani din Poiana Brașov, revolta publică s-a concentrat pe două cereri: să se spună clar ce s-a întâmplat cu animalul și să fie explicate măsurile luate pentru ca următorul urs să nu ajungă în aceeași situație.