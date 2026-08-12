Transelectrica, coloana vertebrală a sistemului energetic naţional, afectată de politicieni? Soluţia simplă care i-a "scăpat" lui Bolojan cu ATR-urile

Ilie Bolojan / gov.ro

Politizarea conducerii şi, implicit, schimbarea ei în funcţie de schimbările de la Palatul Victoria, a adus Transelectrica în situaţia în care nu mai investeşte suficient pentru a creşte capacitatea de transport.

Conducerea numită politic, dar şi lipsa de continuitate la nivelul managementului, sunt principalele motive pentru care proiectele de dezvoltare de la Transelectrica înaintează cu dificultate, explică prof. Iulian Iancu, expert în energie. Asta în ciuda faptului că reţeaua naţională nu are limită de natură tehnică pentru a preveni preluarea noilor capacităţi de producţie.

"Transelectrica este coloana vertebrală a sistemului energetic naţional. Eu am făcut câteva legi cu care mă mândresc în Parlament. Prima este legea energiei regenerabile. A adus 8 miliarde în primii trei ani de zile. Niciun alt parlamentar nu a mai promovat o lege care să aducă 8 miliarde din afara României în România. Şi iată, acum, zilele trecute ne-a salvat vântul.

A doua lege a fost legată de Transelectrica. Declarată companie strategică naţională. Şi a cărei dezvoltare era susţinută pe programe investiţionale, cu susţinere directă din tariful cetăţeanului român, cu posibilitatea de a se extinde, în ideea de a avea producţie distribuită pe tot cuprinsul României. Pentru că se presupunea că vom face unităţile 3 şi 4 (n.r. de la Cernavodă), că vom valorifica soarele şi vântul din toată România, că vom valorifica biomasă, gaze naturale şi hidroenergie. Şi atunci, trebuie să dezvolt sistemul şi să îi dezvolt şi interconectarea.

Ei, în momentul în care la Transelectrica schimbi Consiliul de Administraţie din 6 în 6 luni, schimbi managerul la un interval foarte scurt de timp, în funcţie de cum se schimbă premierii, atunci nu poţi avea continuitate. Şi apar aceste blocaje, care sunt de fapt nişte congestii.

Transelectrica, din discuţiile mele cu ei, nu are nicio problemă de natură tehnică de a prelua capacităţile de producţie de energie. Niciuna! Noi avem putere instalată astăzi de 23.400 de MW. Şi pentru care s-a dat aprobare. Dacă ar produce toţi, ar încăpea toţi în sistem. Problema este că sistemul are congestii, cum e în Dobrogea, şi acolo ar trebui să intervenim pentru extragerea acelor cantităţi sau stocarea lor. ", a declarat prof.Iulian Iancu la interviurile DC News.

Soluţia simplă care i-a "scăpat" lui Bolojan cu privire la ATR-uri

Pe lângă instabilitatea politică, problema celor aproximativ 83.000 de megawați blocați doar în Avize Tehnice de Racordare (ATR), proiecte care există mai mult pe hârtie, duce şi ea la apariţia unor dificultăţi. Acești megawați reprezintă doar intenții de investiție ale unor operatori privați care au obținut avize fără a fi obligați să respecte un calendar strict de execuție, menținându-și drepturile în urma unor demersuri administrative de prelungire. Astfel, spune prof. Iulian Iancu, Ilie Bolojan putea să rezolve problema într-un mod foarte simplu.

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"Acele zeci de mii de ATR-uri despre care se vorbeşte sunt, de fapt, intenţiile unor investitori, dar care, nefiind condiţionate de nişte reguli foarte stricte de investiţie, au putut rămâne valabile, în urma unor influenţe, demersuri de genul "nu îmi anula ATR-ul". Ori, e foarte simplu. Domnul prim-ministru, care este şi ministru interimar al Energiei, avea foarte simplu la îndemână o hotărâre de guvern prin care dispunea următorul lucru: toate ATR-urile elaborate conform legii şi neîndeplinite până la data X se anulează, şi urmează ca ANRE să creeze un nou regulament prin care ATR-urile vor fi reevaluate şi acordate, cu termene şi condiţionalităţi foarte clar. E foarte simplu, nu trebuia făcut mare caz de asta.

Ar trebui să ne bucurăm că există intenţie de investiţie, dar ea trebuie să fie materializată. Şi nu putem sta să punem în risc sistemul naţional de transport de energie. Sistemul acesta este conceput, apropo, dinainte de 1989, şi dezvoltat în continuare pentru a prelua aceste capacităţi. Nu avem o barieră în a le transporta. Cum nu avem o barieră nici pe sistemul naţional de transport gaze, dacă ar fi să transportăm încă 20 de miliarde de metri cubi", a mai declarat prof. Iulian Iancu.