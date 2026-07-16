Nicuşor Dan, glume cu ambasadorul SUA despre Guvern

Nicusor Dan, Darryl Nirenberg, Captură Video

Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a făcut să râdă pe ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, la Muzeul de Istorie al României, cu o glumă despre Guvern.

După discursul ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, despre expoziția „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, Nicuşor Dan i-a strâns mâna ambasadorului şi, în spirit de glumă, dar şi anticipând întrebările jurnaliştilor, răzând i-a spus acestuia "Nu vreţi să spuneţi nimic despre Guvern?".

Iată ce a răspuns ambasadorul SUA.

"Tot ce pot spune este că democraţia e haotică, e construită să fie aşa, dar nu există un sistem mai bun. Avem multă încredere în instituţiile din România pentru a rezolva asta, dar şi alte provocări din viitor", a declarat Darryl Nirenberg.

Întrebat când va chema liderii partidelor la Palatul Cotroceni pentru noi discuţii, Nicuşor Dan a spus că "zilele astea sunt discuţii tehnice pe finalizarea legilor necesare pentru PNRR. Şi azi a fost una, şi mâine va mai fi una. Nu cu mine, dar la Cotroceni. Mai departe, soluţia este unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluţii. Fiecare mi s-a părut potrivită la momentul acela, mai ales Guvernul tehnocrat. Acum e o responsabilitate care este la partide.

Discuţiile continuă la nivel informal. După discuţia de luni, nu cred că sunt progrese atât de mari ca să avem încă una. Vom vedea, discuţiile continuă!".



