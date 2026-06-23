Victor Ponta, premier. Anunț oficial de la consultările cu Nicușor Dan

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Grupul parlamentar Uniți pentru România propune oficial pe Victor Ponta ca prim-ministru.

Astăzi, la consultările de la Cotroceni programate la ora 17:00, Grupul parlamentar Uniți pentru România va propune oficial desemnarea domnului Victor Ponta în funcția de prim-ministru.

Această propunere vine în contextul unei crize politice prelungite și al unei situații economice extrem de delicate, marcată de riscuri reale de degradare a ratingului suveran, presiune asupra cursului valutar, inflație persistentă și erodarea puterii de cumpărare a milioane de familii românești. Președintele Nicușor Dan a atras în mod repetat atenția asupra pericolului unei căderi economice care ar afecta direct cetățenii.

„Data trecută, în fața domnului Președinte, am declarat că Uniți pentru România va susține propunerile formulate de Cotroceni pentru deblocarea situației. Am confirmat cuvântul dat și demonstrăm consecvența poziției noastre: punem România pe primul loc, mai presus de orice calcul politic”, a declarat Răzvan Mirel Chiriță, liderul grupului parlamentar.

De ce Victor Ponta?

Domnul Victor Ponta a fost votat de peste 1,3 milioane de cetățeni la ultimele alegeri. Este un politician cu experiență vastă la cel mai înalt nivel, care a condus Guvernul în perioade dificile, demonstrează capacitatea de a coagula forțe politice diferite și cunoaște în profunzime mecanismele administrației publice și dosarele europene. România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de profesioniști cu rezultate dovedite.

Uniți pentru România este o forță pro-occidentală fermă, care militează consecvent pentru menținerea și consolidarea poziției României în NATO și în Uniunea Europeană. Susținem fără echivoc direcția euro-atlantică a țării ca pilon esențial al securității naționale și al dezvoltării economice.

„Nu avem orgolii de grup, ci propunem o soluție concretă și responsabilă. Suntem deschiși dialogului și invităm toate formațiunile politice să propună un candidat mai bun care să îndeplinească criteriile de experiență, competență și capacitate de unire. Prioritatea noastră este formarea rapidă a unui Guvern stabil care să acționeze pentru români”, a adăugat Răzvan Chiriță.

Uniți pentru România rămâne o forță politică matură, constructivă și pro-occidentală, gata să contribuie la stabilitatea țării și la soluționarea problemelor reale ale cetățenilor.