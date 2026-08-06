PSD acuză USR și PNL că au blocat 771 milioane de euro pentru a-l apăra pe Fritz

Inquam Photos/ Octav Ganea

Social-democrații susțin că sesizarea depusă de PNL și USR la Curtea Constituțională privind Legea Integrității pune în pericol 771 de milioane de euro din banii europeni pentru a-l favoriza pe Dominic Fritz.

PSD îi acuză pe reprezentanţii PNL şi USR că au blocat 771 de milioane de euro din banii europeni ai României pentru a-l proteja pe Dominic Fritz, în urma contestării la Curtea Constituţională a Legii Integrităţii.

"PSD condamnă acţiunea scandaloasă a USR şi PNL: au blocat 771 de milioane de euro din banii europeni ai României pentru a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz. PSD denunţă acţiunea comună a USR şi PNL de a suspenda 771 de milioane de euro din fondurile destinate României. Totul în tentativa de a salva un preşedinte de partid de sancţiunile legale, după ce acesta a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Ani la rând, USR şi PNL au cerut toleranţă zero în materie de integritate. Au construit cariere politice spunând că nimeni nu este mai presus de lege şi că hotărârile definitive trebuie respectate. Astăzi, când regulile îi privesc pe proprii lideri, acelaşi principiu pare negociabil. Integritatea nu mai este prezentată ca o valoare, ci ca o problemă care trebuie rezolvată", se arată într-un comunicat de presă al PSD.

O "sfidare incalificabilă" la adresa tuturor românilor care muncesc din greu pentru a plăti taxe şi impozite

Social-democraţii afirmă că, dincolo de culpa morală în care se află USR şi PNL, această acţiune de a contesta Legea integrităţii la CCR reprezintă o "sfidare incalificabilă" la adresa tuturor românilor care muncesc din greu pentru a plăti taxe şi impozite.

"Este o bătaie de joc faţă de banii publici şi faţă de interesele economice ale ţării noastre! Şi este aceeaşi lipsă de consecvenţă cu care liderul PNL, prim-ministrul demis Ilie Bolojan, a obişnuit România: una spune, alta face. Invocă permanent interesul naţional, dar atunci când interesul politic al propriilor aliaţi intră în joc, principiile se schimbă peste noapte. Dacă România va pierde cele 771 de milioane de euro aferente Legii integrităţii, USR se va face vinovat de al doilea cel mai mare prejudiciu asupra României, după achiziţia supradimensionată de vaccinuri COVID! În plus, USR este direct responsabil de blocarea finalizării unor hidrocentrale aflate într-un stadiu foarte avansat de construcţie, vulnerabilizând securitatea energetică a României, aşa cum putem constata chiar în aceste zile", mai menţionează comunicatul.

USR nu va avea susținere în viitoarele formule de guvernare

Social-democraţii mai spun că aceste "pagube şi vulnerabilităţi majore" descalifică USR de la orice participare în viitoarele formule de guvernare.

"PSD precizează că amendamentul său privind norma tranzitorie nu acţionează retroactiv! Se stipulează clar că cei condamnaţi definitiv şi cu sancţiuni în desfăşurare în momentul intrării în vigoare a noii legi nu vor scăpa de răspunderea legală şi vor suporta până la capăt sancţiunile aplicabile pe vechea legislaţie. Amendamentul PSD vizează toate condamnările definitive, nu doar cele privind conflictele de interese, ci şi situaţiile de incompatibilitate. Aşadar îi vizează pe toţi condamnaţii pentru incidente de securitate, nu doar pe şeful USR! Ca atare, sesizarea la CCR din partea USR nu are la bază un temei real de neconstituţionalitate, ci doar o încercare disperată de a-l salva pe liderul USR de răspunderea legală, chiar cu preţul pierderii banilor europeni ai României", menţionează reprezentanţii PSD.

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 12 august sesizarea pe legea privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, au precizat, joi, oficiali ai CCR, conform Agerpres.

Noua lege ANI a trecut de votul Senatului, dar nu fără scandal: Ați transformat-o în "concubina Mirabela şi prinţişorul Fritz"!

Senatul, for decizional pe Legea ANI, a adoptat, ieri, propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii. Noua lege ANI a trecut cu 105 voturi ”pentru”, opt împotrivă şi şapte abţineri.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Realitatea Plus: ”Greu vot, foarte greu vot, ceea ce înseamnă că ne interesează mult imaginea. Toată lumea spunea și spunea bine că postul de primar a lui Dominic Fritz ne costă 770 de milioane de euro, adică banii din PNRR pe care i-am pierde dacă se va contesta legea la Curtea Constituțională. Pericolul acesta nu a trecut. Legea poate fi contestată la Curtea Constituțională și, când CCR va stabili că amendamentul este neconstituțional, nu se poate reproșa USR-ului că n-a votat legea. ”Ai mei” au făcut ce trebuie în această situație”.

Noua Lege ANI a trecut cu amendamentele ”Fritz” și ”Grădinaru”

Proiectul a fost adoptat cu amendamentele PSD şi AUR, contestate de USR, care i-ar fi vizat şi pe liderul USR, Dominic Fritz, primarul Timişoarei, şi, respectiv, pe partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru.

Potrivit textului adoptat, "persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

De asemenea, proiectul adoptat prevede că şi "persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi" va fi obligată să depună declaraţii de avere şi interese.

Actul normativ stipulează că 47 de categorii de demnitari au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese, Agenţia Naţională de Integritate urmând să publice pe site-ul instituţiei, în termen de 60 de zile, declaraţiile de interese financiare.

PNL a votat ca România să nu piardă banii din PNRR

Senatorul Glad Varga a precizat că PNL este pentru adoptarea proiectului, pentru că România are nevoie de îndeplinirea jaloanelor din PNRR iar această iniţiativă legislativă promovată de liberali contribuie la atingerea acestui obiectiv. "Totodată, întrucât amendamentele introduse de PSD şi AUR ridică posibile probleme de constituţionalitate, vom susţine demersul de verificare a constituţionalităţii", a declarat Glad Varga.

Cristina Dumitrescu (AUR) a afirmat că "incompatibilii nu au ce să caute în funcţii publice". Ea a adăugat că, în privinţa persoanelor care au relaţii asemănătoare celor dintre soţi, acest termen există în Codul penal şi Codul administrativ.

"Partenerii de acelaşi sex nu există în România. Dacă nu era bun amendamentul nostru, doamna Grădinaru nu şi-ar mai fi depus declaraţia de avere. Şi în ce calitate şi l-a depus?", a mai spus Dumitrescu.

USR: Acest text nu este constituțional

Senatorul USR Ştefan Pălărie a susţinut că acest proiect de lege, care este "amendat şi mutilat cu prevederi AUR şi PSD", are probleme de neconstituţionalitate.

”Acest text nu este constituţional. PSD, pe de o parte în concubinajul cu AUR, a solicitat foarte mult să modifice o prevedere a legii camuflată la norme tranzitorii, spunând în felul acesta de fapt că legea retroactivează, adică modifică sancţiuni, pedepse şi le aplică pentru decizii de justiţie date în trecut. Asta face acest proiect de lege profund neconstituţional, nu va ţine la nicio decizie CCR” a apreciat Pălărie.

Zamfir acuză o șmecherie a USR

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că amendamentul este raţional şi corect atâta timp cât o decizie a unei instanţe a stabilit că un ales local este în conflict de interese, există şi o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care stabileşte foarte clar încetarea mandatului. Şmecheria pe care o vor useriştii este, să spun aşa: sigur, încetează mandatul domnului Fritz, dar nu încetează de acum, de când a stabilit instanţa, ci să-l mai lăsăm doi ani în funcţie şi după cei doi ani, când îşi va termina mandatul, să i se aplice interdicţia de a candida trei ani de zile. Care e logica?", a spus Zamfir.

Senatoarea Pace Întâi România Nadia Cerva a afirmat că această lege importantă a fost transformată în "concubina Mirabela şi prinţişorul Fritz". "Suntem în faţa unui proiect clar neconstituţional. V-aţi bătut joc de o lege de o importanţă... nici nu vreţi să ştiţi cât de importantă ar fi legea asta pentru România", a spus Cerva, menţionând că grupul său parlamentar s-a abţinut de la vot.

CITEȘTE ȘI: Care este diferența dintre concubină și amantă? Răspuns la nedumeririle senatorilor privind amendamentul AUR la Legea ANI

