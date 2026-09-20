Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11

Sursa Foto: Facebook Nicusor Dan

Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din New York, în memoria victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi Mirabela Grădinaru au depus flori, duminică, la Memorialul 9/11 din New York, în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.

Nicuşor Dan a transmis, într-o postare pe platforma X, că i-a omagiat pe toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acea zi, inclusiv pe cetăţenii români care nu s-au mai întors acasă.

"Le onorăm memoria"

În mesajul său, Nicuşor Dan a subliniat şi solidaritatea dintre România şi Statele Unite, afirmând că România a fost alături de aliatul american după atentatele din 11 septembrie şi va continua să sprijine SUA în lupta împotriva terorismului.

"La Memorialul 9/11 am depus flori în memoria tuturor celor care și-au pierdut viața în acea zi tragică, inclusiv a cetățenilor români care nu s-au mai întors acasă. Ne amintim de viețile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată.

America a răspuns în acea zi cu un curaj extraordinar și s-a reconstruit cu o reziliență și mai mare. România a fost alături de aliatul său de atunci și va continua să sprijine ferm Statele Unite în lupta împotriva terorismului", a postat acesta pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan se află la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, eveniment la care participă lideri şi reprezentanţi ai statelor membre pentru dezbateri privind principalele probleme internaţionale, conform Agerpres.

Nicusor Dan la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU

Nicușor Dan i-a transmis secretarului general al ONU acestuia „profunda recunoştinţă” a României pentru implicarea în identificarea unor soluţii pentru conflictele internaţionale şi pentru susţinerea păcii, dialogului şi respectării dreptului internaţional.

Nicuşor Dan a avut, de asemenea, o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu secretarul general Antonio Guterres la începutul vizitei mele la Organizaţia Naţiunilor Unite”, a transmis Nicuşor Dan într-o postare pe reţelele sociale.

În cadrul discuţiei cu Antonio Guterres, preşedintele României a reafirmat sprijinul ţării noastre pentru un multilateralism eficient, precum şi pentru iniţiativa de reformă UN80 şi Pactul pentru Viitor.

Nicuşor Dan a precizat că România îşi propune să contribuie la consolidarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi la dezvoltarea unei instituţii mai bine pregătite să răspundă provocărilor actuale.

Războiul din Ucraina

Un alt subiect discutat a fost războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Preşedintele României i-a mulţumit secretarului general al ONU pentru eforturile depuse pentru reducerea efectelor umanitare şi economice ale conflictului, dar şi pentru limitarea consecinţelor acestuia asupra securităţii alimentare la nivel global.

La rândul său, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a publicat pe platforma X o fotografie alături de Nicuşor Dan. Diplomatul american a transmis că Statele Unite şi România sunt „parteneri puternici” în procesul de reformă a ONU, cu obiective precum reducerea risipei, readucerea păcii şi securităţii în centrul atenţiei şi respectarea principiului suveranităţii.

Preşedintele Nicuşor Dan se află la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. La eveniment sunt prezenţi lideri şi reprezentanţi ai statelor membre, care discută principalele teme de interes de pe agenda internaţională.

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