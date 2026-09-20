V-ați muta în Grecia pentru 10.000 de euro? Țara extinde programul de relocare. Noile condiții, mult mai relaxate

Serres, Grecia/ Foto Pexels

Grecia extinde programul de relocare, oferind 10.000 de euro pentru cei care aleg să se mute în Grecia.

Te-ai muta într-o zonă izolată din Grecia pentru o sumă de până la 10.000 de euro? Grecia extinde programul de relocare prin care încurajează persoanele și familiile să se mute în zone de frontieră izolate. Se preconizează că înscrierile vor începe în luna octombrie. Noua extindere va include șapte municipalități din unitatea regională Ioannina.

Sprijinul financiar poate ajunge până la 10.000 de euro, iar, potrivit Guvernului, nu va fi necesar să ai deja un loc de muncă asigurat în zonă. Programul vizează și sprijinirea grecilor care locuiesc în străinătate și doresc să revină în Grecia.

10.000 de euro și pentru cei care muncesc de la distanță

Ministrul pentru Coeziune Socială și Familie, Domna Michailidou, a subliniat că planul trebuie să îmbine sprijinul financiar cu accesul la servicii esențiale și cu o infrastructură îmbunătățită, notează Greek Reporter.

Programul oferă un stimulent financiar general de până la 10.000 de euro cetățenilor și familiilor care aleg să se mute definitiv în regiuni de frontieră izolate. Pentru a facilita tranziția, se introduce o plată în avans de 50% din suma totală, asigurând astfel gospodăriilor resurse imediate pentru cheltuielile inițiale de mutare. A fost eliminată cerința strictă anterioară privind existența unui contract de muncă prealabil, deschizând astfel oportunități pentru liber-profesioniști, angajați care lucrează de la distanță și tineri absolvenți.

În ce zone se fac mutările

Programul a fost extins semnificativ pentru a include noi zone geografice vulnerabile. Acesta cuprinde acum șase unități regionale (Kastoria, Serres, Florina, Kilkis, Pella și Drama), iar extinderile recente includ și municipalități montane și rurale din zona Ioannina (cu excepția municipiului principal Ioannina), precum și localitățile Filiates și Souli din regiunea Thesprotia.

Pentru zone insulare speciale, precum Kastellorizo, este prevăzut un sprijin financiar anual dedicat de 5.000 de euro, la care se adaugă o sumă suplimentară de 1.000 de euro pentru fiecare copil, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru angajații din sectorul privat. Ministrul Michailidou a subliniat că granturile financiare, în sine, nu reprezintă o soluție miraculoasă. Acestea trebuie să fie însoțite de o cooperare activă cu comunitățile locale, precum și de înființarea de creșe și școli și de îmbunătățirea serviciilor de sănătate, pentru a asigura un nivel de trai sigur și ridicat.

Pe măsură ce se apropie lansarea platformei, programată pentru luna octombrie, se preconizează un interes maxim din partea persoanelor care caută un stil de viață alternativ, departe de centrele urbane aglomerate, beneficiind totodată de posibilitățile moderne de lucru la distanță.