TAROM împlinește 72 de ani și lansează o ofertă aniversară: Bilete dus-întors la 72 de euro pentru anumite destinații interne

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TAROM sărbătorește vineri 72 de ani de la înființare și oferă, cu această ocazie, bilete dus-întors la prețul de 72 de euro pentru mai multe destinații interne. Oferta este valabilă până la sfârșitul zilei de 18 septembrie, potrivit unui comunicat de presă transmis de companie.

"TAROM împlineşte mâine, 18 septembrie, 72 de ani de la înfiinţare şi marchează aniversarea privind spre viitor. După mai bine de şapte decenii în care a conectat România cu destinaţii din ţară şi din străinătate, operatorul aerian naţional îşi continuă transformarea, păstrând siguranţa ca prioritate fundamentală şi punând accent pe experienţa pasagerilor, servicii adaptate aşteptărilor actuale şi consolidarea conectivităţii. De-a lungul celor 72 de ani, TAROM a făcut parte din călătoriile a milioane de pasageri şi din dezvoltarea legăturilor aeriene ale României. Tradiţia în operare constantă şi profesionalismul acumulate în peste şapte decenii reprezintă baza pe care compania îşi construieşte următoarea etapă, cu aceeaşi atenţie acordată siguranţei operaţiunilor şi cu o preocupare constantă pentru calitatea experienţei oferite pasagerilor", se arată în comunicat.

TAROM pregătește o nouă strategie comercială pentru îmbunătățirea experienței pasagerilor, de la interacţiunea cu TAROM şi serviciile oferite la sol, până la experienţa la bord.

Compania își propune și adaptarea ofertei la nevoile actuale de călătorie și consolidarea rutelor importante pentru pasageri. Procesul include modernizarea flotei cu aeronave Boeing 737 MAX, pentru creșterea eficienței, confortului și menținerea unor standarde ridicate de siguranță. Primele aeronave din această etapă poartă numele campionilor Mircea Lucescu şi Ivan Patzaichin.

"Cei 72 de ani ai TAROM înseamnă, înainte de toate, oamenii care au construit această companie şi milioanele de pasageri care ne-au acordat încrederea lor. În aviaţie, această încredere se construieşte în fiecare zi, prin responsabilitate, profesionalism şi, mai presus de toate, prin siguranţă. Este o istorie pe care o respectăm, dar aniversarea este în egală măsură despre ceea ce construim de aici înainte. Ne dorim o companie mai apropiată de pasageri, cu servicii adaptate aşteptărilor lor, o experienţă de călătorie mai simplă şi mai bună şi conexiuni relevante pentru nevoile lor. Avem responsabilitatea de a duce mai departe un nume cu 72 de ani de istorie şi de a-i construi viitorul cu aceeaşi seriozitate", a declarat Cristian Anghel, directorul general al TAROM, citat în comunicat.

Bilete dus-întors la 72 de euro pentru anumite destinații interne

Cu ocazia acestei zile speciale, TAROM oferă, între 14 și 18 septembrie, bilete dus-întors la 72 de euro pentru anumite destinații interne. Oferta este valabilă pentru călătorii începând din 15 octombrie, iar pentru Arad, în perioada 2-22 noiembrie 2026. Tariful menționat include toate taxele, un bagaj de mână și un obiect personal de maximum 8 kg în total, precum și check-in gratuit. Locurile sunt limitate, iar oferta se aplică anumitor zboruri TAROM.

"La 72 de ani de la înfiinţare, misiunea TAROM rămâne aceea de a conecta oameni şi destinaţii în condiţii de siguranţă. Compania intră în următoarea etapă a evoluţiei sale valorificând experienţa acumulată în peste şapte decenii şi orientându-se către ceea ce contează pentru pasagerii de astăzi: siguranţă, conectivitate, servicii de calitate şi o experienţă de călătorie cât mai simplă şi plăcută", se arată în comunicat.

TAROM a fost înființată în 1954 și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Compania este membră a Alianței SkyTeam din 2010 și IATA din 1993. Compania deţine o flotă de 13 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.