Nicusor Dan, consultari cu partidele, transmise live / Simion: Dacă eram la Vatican, ieșea fum alb / Delegația USR a ajuns la Cotroceni

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan are joi, 17 septembrie 2026, noi consultări cu partidele politice, în vederea obținerii unei majorități și desemnării unui prim-ministru, la cinci luni de la declanșarea crizei politice din România.

Update 10:19: Premierul demis Ilie Bolojan face declarații de presă, după consultările cu Nicușor Dan.

„În această întâlnire am prezentat punctul de vedere al PSD. România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și program care ține cont de realitățile economiei. Indiferent cine va fi nominalizat va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice

Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului și în mod evident de creare a condițiilor pentru a pune economia pe baze sănătoase.

PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul și echipa pe care le va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, astfel încât România să-și păstreze credibilitatea și să punem capăt acestei situații de provizorat provocate de decizie iresponsabile a PSD de a da jos Guvernul și de a nu pune nimic în loc“, a zis Ilie Bolojan.

Update 10:19: Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni.

Update 10:00: Delegația AUR a ieșit de la consultările cu președintele Nicușor Dan.

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea fum alb“, a zis George Simion.

„Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru viitorul Guvern, care va fi un dezastru. AUR și-a asumat intrea la guvernare, e a treia consultare la care venim, dar nimic nu s-a întâmplat nou. Am discutat aceleași lucruri ca pe 23 iunie. AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. Nu se poate fără AUR. E timpul ca Nicușor Dan să se oprească din a diaboliza AUR, pentru că AUR are în spate susținerea a milioane de români.

Milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România. Dacă un premier nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor. Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment în Parlamentul României. AUR este parte a dialogului și va fi parte a soluției.

AUR își asumă guvernarea. Este de văzut dacă se va prefera o guvernare logică, între formațiunile votate de români, sau vom merge în continuare pe anularea voinței românilor și va fi preferată o variantă de premier tehnocrat, nevotat de nimeni.

Singura formă prin care ajungem la alegeri este să pice viitorul Guvern, iar Nicușor Dan să respecte Constituția. Fac un apel la toți oamenii care vor să pună umărul la următoarea guvernare, de luni vom lucra împreună cu ei la soluții și mă adresez specialștilor, patronatelor și societății în ansamblu să vină alături de AUR și să pregătim viitoare guvernare“, a spus George Simion.

Update 09:29:

Delegația AUR a ajuns la consultări la Cotroceni. Din aceasta fac parte George Simion, liderul partidului, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Update 09:23:

Principalele declarații Sorin Grindeanu:

-PSD, de fiecare dată când a fost în Guvern, de fiecare dată când a format Guvernul, de fiecare dată când a condus un Guvern, PSD a dus România la creștere economică.

-Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, au guvernat ducând România în criză. I-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea.

-Avem decizii luate în forurile de guvernare ale PSD. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și știm să guvernăm bine pentru români. România are nevoie de guvernare, de un act de guvernare coerent.

-Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus Guvernul României în ultimul an. Tocmai de aceea, în această primăvară, noi am luat decizia de a ieși din acea coaliție de guvernare, deși am intrat cu bună-credință. Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă.

-Noi azi i-am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem Guvernul României, fiind îndreptățiți să facem acest lucru.

-E o declarație de presă, probabil că după consultările de azi, dacă va fi o desemnare, vom intra și în alte detalii.

Update ora 09:15:

Din delegația PSD fac parte: Sorin Grindeanu, președintele partidului, Claudiu Manda, europarlamentar și secretarul general al PSD, Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, deputatul Bogdan Ivan, deputata Silvia Mihalcea și deputata Diana Tușa.

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Update ora 09:00: Reprezentanții Partidului Social Democrat au ajuns la Palatul Cotroceni și poartă discuții cu președintele Nicușor Dan.

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Știrea inițială:

Nicușor Dan a convocat joi, 17 septembrie 2026, noi consultări cu toate forțele politice din Parlamentul României. Formațiunile vor fi primite la Cotroceni în ordinea de la alegerile parlamentare din 1 Decembrie 2024. La întâlnire va participa și noul grup din Parlament, Uniți pentru România.

Programul consultărilor lui Nicușor Dan cu partidele politice este următorul:

09:00: Partidul Social Democrat (PSD);

09:30: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

10:00: Partidul Național Liberal (PNL);

10:30: Uniunea Salvați România (USR);

11:00: Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

11:30: Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

12:00: Partidul S.O.S. România (SOS);

12:30: Partidul Oamenilor Tineri (POT);

13:00: Grupul parlamentar Uniți pentru România.

Pe cine propun partidele politice pentru funcția de premier al României

Partidul Social Democrat (PSD) îl va propune pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, președintele formațiunii, a confirmat ieri vicepreședintele Gabriel Zetea.

„Atâta vreme cât PNL sunt lipiți de USR, niciunul dintre partidele, hai să le spunem patriotice, din Parlament nu vor vota soluția PNL, tocmai pentru că sunt alături de putere. Mâine dimineață, PSD va pune pe masa președintelui varianta noastră de aritmetică în Parlament și potențialele voturi pe care le putem obține“, a declarat vicepreședintele PSD Gabriel Zetea pentru Digi 24.

De asemenea, grupul Uniți pentru România va merge la Cotroceni cu numele lui Victor Ponta. UPR a precizat că prima opţiune este un premier politic, susţinut de o majoritate parlamentară clară.

„Grupul parlamentar Uniţi pentru România participă la consultările convocate de Preşedintele României cu obiectivul de a contribui la identificarea rapidă a unei soluţii politice şi guvernamentale stabile. În actualul context, considerăm că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, susţinut de o majoritate parlamentară clară, capabil să ia decizii şi să îşi asume răspunderea pentru acestea. UPR nu doreşte prelungirea blocajului politic şi nu va contribui la acesta.

Vom susţine dialogul şi constituirea unei formule guvernamentale funcţionale, cu condiţia ca viitorul Executiv să se bazeze pe trei elemente esenţiale: un prim-ministru capabil să coaguleze o majoritate, o echipă de miniştri profesionişti şi un program real de relansare economică“, se arată într-un comunicat al grupului transmis miercuri.

PNL și USR vor merge la Nicușor Dan cu opțiunea Siegfried Mureșan, europarlamentar, iar UDMR a emis ipoteza unui „Guvern de funcționari“.

Delegația AUR va fi formată din președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședinte Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Potrivit lui Dan Dungaciu, mandatul Alianței pentru Unirea Românilor este că partidul nu va vota „niciun Guvern din care nu face parte“.

„Mandatul este același cu care ne-am dus și la anterioarele întâlniri cu președintele României. Poziția noastră generală este: România, în acest moment, are nevoie de legitimitate politică, nu doar de un Guvern. Percepția publică este că astăzi îi lipsește României legitimitatea politică și de aici tensiuni societale, care izbucnesc din când în când și care se văd nu doar în Piața Victoriei, dar se văd și în sondaje - lipsa de încredere în instituții, lipsa de încredere în stat, ideea că România merge spre o direcție greșită la nivel de 90%, cea mai mare după 1989 încoace“, a spus Dan Dungaciu pentru Agerpres.