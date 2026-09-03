PSD denunță demersurile USR de la Bruxelles în cazul Legii ANI: „Trădare națională pentru a-l salva pe condamnatul Fritz”

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD acuză USR că încearcă să determine intervenția instituțiilor europene împotriva României pentru a-l proteja pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, de consecințele legale ale cazului său de conflict de interese. Social-democrații susțin că demersul formațiunii reprezintă o acțiune „antinațională” și „antieuropeană”.

„PSD condamnă ferm acțiunile incalificabile întreprinse de USR la nivelul Uniunii Europene împotriva României, în încercarea de a-l salva pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile în cazul conflictului de interese”, transmit, joi, social-democrații, într-un comunicat de presă.

PSD: „USR dezinformează oficialii europeni, împotriva României, pentru a-l salva pe condamnatul Fritz”

PSD susține că „încercarea USR de a dezinforma Parlamentul European și Comisia Europeană pentru a interveni cu rezoluții și sancțiuni împotriva României” este un „act iresponsabil de trădare națională”, reprezentanții partidului condus de Dominic Fritz solicitând oficialilor europeni „să pedepsească România, în favoarea președintelui lor de partid, omițând să precizeze că acesta este un condamnat definitiv pentru conflict de interese”.

Social-democrații acuză USR că întreprinde „o campanie antinațională, dar și antieuropeană, pentru că acționează în totală contradicție cu standardele de integritate recomandate României chiar de către Comisia Europeană”.

PSD face trimitere la rapoartele Comisiei Europene privind integritatea

Cazul lui Dominic Fritz „întrunește toate vulnerabilitățile de integritate pe care Comisia Europeană le semnala României în analizele anticorupție și în rapoartele anuale din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare”, semnalează PSD.

PSD invocă rapoartele Comisiei Europene, care susțin că sancțiunile în cazurile de conflict de interese trebuie să fie stricte.

„Raportul anticorupție al UE privind România din 2014, Comisia Europeană sublinia că 'odată definitive, deciziile de conflict de interese trebuie să ducă la încetarea mandatului funcționarului ales'. Condamnatul Fritz și prefectul USR de Timiș au ignorat fără rușine acest principiu statuat de Comisia Europeană, dar și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție din România!

Raportul MCV din 2015, Comisia Europeană recomanda României 'să adopte legi stricte în materie de integritate' în cazul aleșilor locali, 'având în vedere rolul-cheie jucat de aceștia în cadrul procedurilor de achiziții publice'. În mod evident, amenda simbolică aplicată de prefectul USR condamnatului Fritz este pe contrasens cu recomandarea Comisiei Europene, dar și cu deciziile ÎCCJ.

În ultimul Raport MCV din 2019, Comisia Europeană critica propunerile de modificare a sancțiunilor aplicate pentru conflict de interese în cazul aleșilor locali, cu un regim mai puțin exigent decât cel aflat în vigoare. Este exact ceea ce au încercat să facă acum cei de la USR în noua Lege a Integrității, când au propus amendamente care ar fi șters sancțiunile aplicabile în cazul condamnării definitive a primarului Fritz și a altor aleși locali. Comisia Europeană arăta atunci că 'aplicarea unor sancțiuni suficient de disuasive în caz de incompatibilitate și conflict de interese reprezintă un element important în prevenirea corupției'”, se mai arată în comunicatul de presă al PSD.

PSD susține că „tentativa USR” a fost respinsă în Parlament, iar amendamentul privind norma tranzitorie respectă recomandările Comisiei Europene privind menținerea unor sancțiuni descurajante în cazurile de integritate.

Amintim că noua Lege ANI, adoptată de Parlament după reexaminare, a păstrat așa-numitul „amendament Fritz”, depus de PSD și susținut în Parlament de PSD și AUR. Modificarea a fost declarată constituțională de CCR. Înainte de adoptarea finală a legii, PPE și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să condiționeze plata a aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României de renunțarea la modificările aduse Legii ANI.