De ce drumul din Suedia adus în România, DN2-E85, are cel mai mare număr de morți, unde s-a greșit. Titi Aur: Te încurcă de nu mai știi de tine

foto DN2- E85 accident/ ilustrativ

România înregistrează cele mai multe decese sau accidente rutiere grave pe un drum care, în țările nordice, reprezintă un succes.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a vorbit, la DCNews, în emisiunea DC Conducem, despre DN2, numit și ”drumul morții” în România. El a explicat cum am ajuns să avem cele mai multe decese pe un drum pe care l-am preluat, ca model, din țările nordice, unde este un exemplu de succes. Vina nu este exclusiv a șoferilor și nu ține doar de educația rutieră.

”Îl auzeam pe domnul Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt la CNAIR că, de fapt, DN2, acel drum cu acostamentul consolidat, este o surpriză neplăcută pentru România, pentru că acest gen de drum funcționează extrem de bine în țările nordice și-n cele baltice. Da, doar că acolo mai sunt câteva mici lucruri. Noi am luat doar ideea de drum și am pus-o în România, fără să-l facem cu adevărat cum trebuie. Acolo au acele vibrații și pe stânga și pe dreapta.

Mai mult, în țările baltice, în cele nordice, drumul acesta cu acostament consolidat, ca și dimensiune, ca și lățime, exact ca DN2-ul nostru, doar că DN2-ul nostru între bandă și acostament are linie discontinuă și acostamentul consolidat când îi mai lat, când e mai îngust și, câteodată, îți dă senzația că e bandă, apoi nu, te încurcă de nu mai știi ce e cu tine.

În țările menționate, e linie continuă clară, nu ai ce căuta, plus că acostamentul acesta e egal peste tot, fiind clar că e ca banda de urgență de pe stradă. În al doilea rând, vorbim și despre educația rutieră de acolo. Nu-mi poți aduce un drum din Suedia să-l pui în România, când ei fac educație rutieră în toate variantele - și noi zero!- iar apoi ne mirăm de ce nu funcționează, de ce drumul din Suedia adus în România are cel mai mare număr de morți. Pentru că nu-i același lucru! Liniatura nu are vibrații, nu are linie continuă, nu are, nu are! Trebuie să aduci tot sistemul, nu doar o bucată din sistem” atrage atenția Titi Aur, instructor de conducere defensivă, în emisiunea DC Conducem.

Supranumit ”Drumul Morții”, DN2 se întinde de la București până la nord de Roman. Traficul haotic, depășirile riscante duc la situația în care, pe acest tronson de drum, să fie unele dintre cele mai periculoase accidente din România, de multe ori mortale. Banda are 3,5 metri, iar acostamentul 2,5 metri lățime. Acostamentul, desemnat oficial bandă pentru opriri de urgență, este folosit, de multe ori, de către șoferi ca o bandă de mers.

Ultimul accident grav pe DN2 - E85 a avut loc în 25 august. O persoană a murit, iar alte trei persoane, printre care o femeie însărcinată și un copil, au fost rănite.