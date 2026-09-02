ANM, avertizare de vreme instabilă în toată țara: Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină până joi seara

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ANM a emis o informare de vreme instabilă, valabilă până joi seara în întreaga țară. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme instabilă, cu averse torenţiale şi intensificări ale vântului, valabilă la nivelul întregii ţări, până joi seara.

Potrivit prognozei de specialitate, în intervalul 2 septembrie, ora 13:00 - 3 septembrie, ora 21:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, local în Moldova şi în nordul Munteniei, pe alocuri în regiunile sudice şi estice, precum şi în zona montană.

Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40 - 50 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore), cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 l/mp şi, pe arii restrânse, de peste 20 - 30 l/mp.

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Cum va fi vremea în București

Meteorologii anunță vreme caldă în București, cu temperaturi de până la 32 de grade, dar și perioade de instabilitate atmosferică, până joi, 3 septembrie, la ora 21:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 02.09.2026, ora 13:00 - 03.09.2026, ora 09:00, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară când vor fi intensificări ale vântului (35-45 km/h) și posibil averse slabe (1-3 l/mp). Temperatura maximă va fi de 31-32 de grade, iar cea minimă de 15-18 grade.

Joi, cerul va fi variabil cu înnorări, averse și descărcări electrice îndeosebi după-amiaza și seara (cantități de apă de 2-5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 35-50 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul a 30 de grade.

Potrivit ANM, în intervalul 02 septembrie, ora 13:00 - 03 septembrie, ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.