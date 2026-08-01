România, lovită de caniculă și secetă: Florinela Georgescu (ANM) explică de ce avem deficit de apă deși a plouat în iulie / video

Avertizare de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Pe măsură ce verile devin tot mai calde și secetoase în toată Europa, crește și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme, care aduc precipitații însemnate cantitativ, însă pe arii restrânse. Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat fenomenul.

Având în vedere episoadele caniculare din ultimele luni, care au afectat cu precădere partea de vest a țării, dar și fenomenele meteorologice extreme ce s-au soldat cu viituri puternice pe mai multe râuri din Carpații Meridionali, inclusiv Prahova, Florinela Georgescu precizează că România începe din ce în ce mai mult să se încadreze în peisajul general european din punct de vedere climatologic.

În timp ce în vest, temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius la final de iunie, estul se confruntă cu secetă puternică. Expertul ANM consideră că „este o caracteristică a acestei veri, pentru că circulația atmosferică, influențată foarte mult de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în vestul continentului, a făcut ca regiunile vestice să fie cele mai afectate de perioadele cu temperaturi ridicate“, pe măsură ce precipitațiile au fost deficitare aproape în toate lunile din 2026.

„Acolo, canicula a durat cel mai mult și s-au și înregistrat cele mai ridicate valori de temperatură. Pe de altă parte, lipsa de precipitații devine din ce în ce mai acută și începem și noi să ne încadrăm în peisajul general european.

Chiar dacă am avut acele episoade cu instabilitate atmosferică, în care pe arii restrânse s-au înregistrat cantități importante de apă, la nivelul țării, cantitățile de apă sunt sub media perioadei pe care o traversăm. Această situație, cu precipitații deficitare, durează, de fapt, de mai multe luni, chiar de la începutul anului. Singura lună care a avut mai multe precipitații decât media climatologică a fost aprilie. Deficitul constant de precipitații începe să-și arate urmările“, a punctat Florinela Georgescu.

Într-un articol de la finalul lunii iunie, Florinela Georgescu arăta cum România s-a aflat la episodul canicular de la acea vreme la marginea domului de căldură care s-a stabilizat deasupra Europei.

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Culturile agricole se confruntă, de asemenea, cu probleme, atât din cauza lipsei precipitațiilor, cât și ca urmare a debitului scăzut al râurilor care nu mai pot alimenta sistemele de irigații. În plus, ploile abundente pe arii restrânse nu pot să suplinească deficitul de apă din sol la nivel regional sau național.

„Fermierii se plâng de câțiva ani de secetă. Chiar în ultimii trei ani agricoli au fost pe pierdere“, a completat Val Vâlcu.

„Da! Tendința generală a verilor începe să se contureze astfel, cu un regim al precipitațiilor deficitar și episoade de instabilitate cu cantități importante de apă, însă pe arii restrânse, crescând astfel pericolul inundațiilor rapide“, a mai explicat Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

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ANM:Vreme călduroasă în Bucureşti până marţi

Vremea va rămâne călduroasă în Capitală în intervalul 1 - 5 august, iar de marţi va deveni caniculară, cu temperaturi maxime de până la 36 de grade şi nopţi tropicale, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 august, ora 10:00 - 2 august, ora 9:00, vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia şi posibil va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.

În intervalul 2 august, ora 9:00 - 3 august, ora 9:00, vremea călduroasă se va menţine, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

De asemenea, în intervalul 3 august, ora 9:00 - 4 august, ora 9:00, vremea va rămâne călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.

Conform sursei citate, în intervalul 4 august, ora 9:00 - 5 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană, spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa, iar vântul va sufla slab până la moderat.

ANM precizează că, în intervalul 1 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică de val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale.

Meteorologii menţionează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, vor actualiza mesajul, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).