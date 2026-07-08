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DCNews Vremea Furtuna a măturat țara. Grindină și averse cu vijelii puternice/ FOTO + VIDEO

Furtuna a măturat țara. Grindină și averse cu vijelii puternice/ FOTO + VIDEO

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 08 Iul 2026
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valea lui mihai grindina.png
foto Meteoplus

Furtunile puternice au măturat țara, aflată, în mare parte, sub alertă de Cod Galben.

Grindină, averse și vânt puternic. Aproape toată țara este sub Cod Galben de furtuni cu vijelii puternice și grindină până la 3 centimetri. Pe parcursul zilei, mai multe zone au fost afectate de aversele puternice. 

Joi, temperaturile urmează să scadă în toată țara. 

Citește aici mai multe informații pe subiect: 

În Bihor, Valea lui Mihai, norii au luat o formă spectualoasă și au adus o furtună cu grindină de dimensiuni medii. 

foto Meteoplus

Furtuna a măturat țara. Grindină și averse cu vijelii puternice/ FOTO + VIDEO

Un video publicat de sursa citată arată grădini distruse de vântul puternic și grindină, cu zeci de fructe aruncate la pământ. 

În Bogei, tot în Bihor, a fost atât de multă grindină, încât solul a fost complet acoperit de gheață, ca într-o zi de iarnă: 

În Galați, mai important decât averse a fost vântul puternic care a scăzut semnificativ vizibilitatea: 

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