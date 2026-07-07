Alertă lângă București, după apariția unui urs. Un pădurar s-a trezit față în față cu animalul

Urs. Sursa Foto: Agerpres

Un urs a fost văzut în pădurea din comuna Gruiu, județul Ilfov, un pădurar aflându-se la doar câțiva metri de animal. Autoritățile locale au emis o avertizare și le-au cerut locuitorilor să evite zona și să respecte măsurile de siguranță.

Un pădurar din comuna Gruiu, județul Ilfov, a dat nas în nas cu un urs în timpul unei patrulări prin pădure. Autoritățile locale au emis, marți, o avertizare pentru locuitori, pe fondul riscului ca animalul să ajungă în apropierea gospodăriilor.

„El mergea paralel cu mine, la 20-25 de metri de mine. Am rămas blocat, pentru că eu n-am mai văzut urs”, a spus Marian Dumitrache, pădurar. Întâlnirea l-a luat complet prin surprindere, a mai adăugat el: „Când l-am văzut, am îngheţat. Nu am nimic la mine, în pădure. Nu pot să mă întorc înapoi. Până la şosea, nici nu m-am mai uitat în urmă. Mare? Da, 400-500 de kile!”, a spus acesta, potrivit Observator.

Recomandările administrației locale pentru cetățeni

Primăria localității Gruiu a transmis un mesaj de avertizare pentru cetățeni.

„Vă informăm că a fost semnalată prezența unui urs în zona împădurită din apropierea localității noastre. Autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor”, se arată în comunicatul primăriei.

Reprezentanții administrației locale le cer oamenilor să respecte măsurile de siguranță până la noi informații: „Pentru a preveni orice incident neplăcut sau periculos, Primăria Comunei Gruiu recomandă: Evitați deplasările în zonă: Evitați complet plimbările, activitățile sportive sau culesul de fructe de pădure/ciuperci în zona împădurită în această perioadă”.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească dacă observă ursul: „Nu opriți pentru fotografii: Dacă vă deplasați cu mașina și observați animalul, NU opriți sub nicio formă pentru a face fotografii sau filmări. Nu coborâți din vehicul și nu deschideți geamurile”.

Primăria mai avertizează că animalul nu trebuie hrănit și le recomandă localnicilor să își țină animalele domestice în spații sigure: „Nu hrăniți animalul: Ursul este un animal sălbatic imprevizibil. Orice tentativă de a-i oferi hrană vă pune viața în pericol și îl încurajează să se apropie de zonele locuite. Țineți animalele în siguranță: Asigurați-vă că animalele domestice și de companie sunt închise în curți sau adăposturi sigure”, au mai precizat aceștia.

În cazul în care ursul este observat în apropierea locuințelor sau reprezintă un pericol, autoritățile le cer oamenilor să apeleze imediat serviciul de urgență: „Sunați la 112 în cazul în care observați prezența ursului în apropierea gospodăriilor sau dacă vă aflați într-o situație de pericol iminent, apelați imediat numărul unic de urgență 112!”.