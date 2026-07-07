România și 10 aliați NATO vor cumpăra avioane-radar Saab GlobalEye / video

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România și alte zece țări din NATO vor achiziționat avioane-radar Saab GlobalEye, ca înlocuire a flotei AWACS a Alianței.

În timpul Forumului Industriei de Apărare de la Summitul NATO de la Ankara, 11 aliați au anunțat achiziționarea în comun a aeronavelor Saab GlobalEye ca noul Sistem de avertizare și control aerian (AWACS) al NATO, se arată într-un comunicat.

Decizia marchează un pas semnificativ în modernizarea capacităților de supraveghere și avertizare timpurie aeriene ale NATO, prin înlocuirea unei părți din flota îmbătrânită de Boeing E-3 a Alianței.

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Sistemul GlobalEye va oferi supraveghere avansată, multi-domeniu, în aer, pe uscat și pe mare, de pe o singură platformă. Acesta va oferi o detectare și o urmărire îmbunătățite a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Aeronava va consolida conștientizarea situațională și operațiunile de sprijin ale NATO.

România și 10 aliați NATO vor cumpăra avioane-radar Saab GlobalEye

Proiectul este un exemplu de cooperare industrială transatlantică strânsă, cu industria europeană și canadiană în frunte și cu contribuții importante din partea companiilor americane. În paralel, opt aliați au lansat, de asemenea, un nou proiect de cooperare pentru a desfășura capacități de avertizare timpurie aeriene pentru a satisface cerințele lor naționale.

Noul Sistem de avertizare și control aerian al NATO se numără printre numeroasele angajamente industriale și de capabilități dezvăluite la Summitul de la Ankara, demonstrând progrese concrete în consolidarea descurajării și apărării NATO. Cei 11 aliați ai acestei coaliții sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, România și Suedia.

Ce este Saab GlobalEye și care sunt avantajele sale?

Saab GlobalEye este o platformă aeriană multirol de avertizare timpurie și control (AEW&C) de la compania suedeză de apărare și securitate Saab.

GlobalEye constă dintr-o suită de senzori care utilizează radarul și sistemul de misiune Erieye ER (Extended Range) de la Saab, instalat pe avionul cu rază lungă de acțiune Bombardier Global 6000/6500.

Senzorul principal al GlobalEye este radarul său de avertizare timpurie aeriană (AEW) Erieye ER, care cântărește aproximativ 1 tonă și este montat pe fuselaj.

Saab a menționat o rază de acțiune de până la 450 km (216 nm) pentru sistemul radar AEW atunci când zboară la o altitudine de operare de 9.144 de metri și 10.600 metri.

În comparație cu versiunile anterioare ale radarului Erieye, Saab susține că a obținut o creștere cu 70% a razei de detecție, obținută prin utilizarea unor noi tehnologii, cum ar fi modulele de transmisie/recepție cu nitrură de galiu.

Potrivit Saab Group, GlobalEye este capabil să detecteze și să urmărească o combinație de ținte aeriene și de suprafață, acestea din urmă atât pe uscat, cât și pe mare, în timp ce sunt posibili timpi de misiune de până la unsprezece ore.