Etna paralizează traficul aerian din Sicilia. Zeci de zboruri deviate și aeroporturi sub presiune

O nouă erupţie a vulcanului Etna, care s-a produs luni, a determinat închiderea spaţiului aerian de deasupra bazei Forţelor Aeriene ale Statelor Unite de la Sigonella, în Sicilia, informează ANSA.

Coloana uriaşă de cenuşă, proiectată la înălţimi mari de cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat, de asemenea, devierea a 17 zboruri de sosire de la Catania către Palermo. Activitatea stromboliană a vulcanului Etna, cu o coloană de fum şi cenuşă care încă se ridică la aproape un kilometru şi jumătate în aer, continuă neîntrerupt, perturbând zborurile către Aeroportul din Catania, care au fost deviate spre Palermo, Trapani şi Comiso.

Aeroportul din Catania, închis pe termen nedeterminat

Atât zborurile de sosire, cât şi cele de plecare au fost suspendate pe tot parcursul zilei, iar momentul redeschiderii aeroportului rămâne necunoscut. "Pasagerii sunt rugaţi să nu se prezinte la aeroport fără a verifica starea zborului lor la compania aeriană", a precizat SAC, compania care administrează aeroportul.

Spaţiul aerian de deasupra localităţii Sigonella a fost închis, de asemenea, din cauza norului de cenuşă rezultat în urma activităţii vulcanice. Prin urmare, avioanele nu pot decola sau ateriza la această bază a Forţelor Aeriene americane, care găzduieşte şi Staţia Aeriană Navală a SUA.

Aeroporturile din Sicilia, sub presiunea zborurilor redirecționate

Până seara, 33 de avioane programate să aterizeze la Catania au fost redirecţionate către Aeroportul din Palermo, de unde au plecat ulterior. Duminică, alte 33 de zboruri au fost deviate doar către capitala provincială şi, la fel ca duminică, aeroportul din Palermo s-a confruntat luni, din nou, cu o situaţie de urgenţă cauzată de închiderea aeroportului din Catania. Unele zboruri au fost deviate către aeroportul din Comiso (Ragusa), situat în apropiere, care este acum din nou operaţional, dar dispune doar de şase platforme şi poate găzdui un număr limitat de zboruri, precum şi către Trapani.

Pentru a atenua perturbările din trafic, Guvernul Regional al Siciliei a organizat un serviciu de transfer de la Aeroportul Comiso, transport rutier de la aeroporturile Trapani-Birgi şi Palermo-Punta Raisi către Catania, precum şi două trenuri speciale care circulă între Palermo, Messina şi Catania.

Măsurile de urgență rămân în vigoare cât timp aeroportul este închis

Măsurile de urgenţă au fost elaborate de Departamentul Regional pentru Transporturi şi Infrastructură, în colaborare cu birourile AST, consorţiile locale de transport public, Trenitalia Regionale şi Agenţia pentru Protecţie Civilă. Serviciile de transport, care au început în această dimineaţă, vor fi operaţionale pe toată durata închiderii aeroportului din Catania.

Mişcarea pentru Autonomia oraşului Catania afirmă că activitatea eruptivă a vulcanului Etna, care a determinat zboruri anulate sau deviate, reprezintă "un dezastru logistic care confirmă pe deplin toate îngrijorările exprimate cu privire la procesul de privatizare pripit şi neclar iniţiat de SAC şi, în special, necesitatea, printre multe altele, a unui plan industrial integrat care să pună Catania şi Comiso pe picior de egalitate".