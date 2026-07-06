Prețuri la pompă azi 6 iulie. Cât costă benzina și motorina

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Prețurile carburanților sunt la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Motorina premium este peste 10 lei / litru.

Prețurile carburanților sunt la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru. Motorina standard costă 9,48 lei pe litru. Astfel, pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii plătesc aproape 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină.

Totodată, la nivel național, GPL-ul auto are un preț mediu de 4,55 lei / litru, iar alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă aproape 228 de lei.

Datele centralizate luni, 6 iulie, de pretcarburant.ro provin din monitorizarea a 1.671 de benzinării, respectiv Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom. Prețurile sunt actualizate periodic, pot varia în decursul aceleiași zile.

Prețuri medii benzină și motorină la nivel național

Prețurile medii raportate pe plan național sunt următoarele:

benzină standard 95: 8,65 lei pe litru;

motorină standard: 9,48 lei pe litru;

GPL auto: 4,55 lei pe litru;

benzină premium: 9,30 lei pe litru;

motorină premium: 10,26 lei pe litru.

Motorina premium a trecut de pragul de zece lei pe litru. Un plin de 50 de litri costă, la prețul mediu, aproape 513 lei.

Cea mai ieftină benzină standard de luni costă 8,49 lei pe litru și este vândută la stația RST de pe Șoseaua Găești–Târgoviște din Târgoviște.

Cea mai ieftină motorină este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, Dâmbovița, unde litrul costă 8,98 lei.

Cât costă benzina și motorina, azi, în București

Cea mai ieftină benzină standard costă luni 8,62 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 9,44 lei pe litru în Capitală.

Cele mai mici prețuri sunt la mai multe stații Petrom. La stația de pe strada Barbu Văcărescu nr. 78, benzina standard este 8,62 lei pe litru, iar motorina 9,44 lei.

GPL-ul costă azi 4,52 lei pe litru, la stația Lukoil de pe DN1, în zona Aeroportului Băneasa.

La cele mai mici prețuri din București, un plin de 50 de litri costă aproape 431 de lei pentru benzină; 472 de lei pentru motorină; 226 de lei pentru GPL.

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