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Vulcanul Etna erupe din nou și paralizează traficul aerian. Mii de călători sunt afectați

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 05 Iul 2026
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FOTO: Unsplash

Erupția recentă a Muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a provocat duminică restricții importante în traficul aerian din Sicilia. Din cauza cantității mari de cenușă vulcanică eliberată în atmosferă, autoritățile au decis închiderea parțială a spațiului aerian din apropierea vulcanului, măsură care a afectat activitatea Aeroportului din Catania.

„Din cauza activităţii eruptive şi a emisiilor de cenuşă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spaţiului aerian corespunzător norului de cenuşă de la sud de vulcan (sectorul B2)”, a anunţat, într-un comunicat, societatea care administrează aeroportul (SAC), conform Agerpres.

Restricțiile au fost stabilite inițial până la ora locală 19:00, respectiv 17:00 GMT. În această perioadă, toate zborurile cu destinația Catania au fost suspendate. În schimb, aeronavele care se aflau deja pe aeroport au primit permisiunea de a decola, astfel încât operațiunile de plecare au continuat.

Reprezentanții aeroportului le recomandă pasagerilor să verifice situația curselor direct la companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport.

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Cenușa vulcanică s-a ridicat la aproximativ 1,5 kilometri

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, emisiile de cenușă au început duminică în jurul orei 05:45 GMT și s-au intensificat o oră mai târziu.

Specialiștii au precizat că norul de cenușă a ajuns la o înălțime de aproximativ 1,5 kilometri și a fost împins de vânt spre sud.

Conform modelelor meteorologice analizate de cercetători, dispersarea cenușii va continua în aceeași direcție și în următoarele ore.

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Activitatea vulcanului Etna continuă după erupția începută la sfârșitul lunii iunie

Actualul episod eruptiv a debutat pe 26 iunie, când Etna a început să elimine lavă, situație care a determinat autoritățile italiene să ridice nivelul de alertă.

Duminică, Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie a anunțat că fluxurile de lavă observate la sfârșitul lunii iunie s-au oprit complet pe 4 iulie. Cu toate acestea, noul episod de emisii masive de cenușă a afectat planurile de călătorie ale miilor de persoane care urmau să zboare spre sau dinspre Sicilia.

Specialiștii au mai precizat că, în noaptea de 2 spre 3 iulie, a fost observat un al doilea flux de lavă, de dimensiuni reduse. Acesta a avansat puțin peste 100 de metri înainte de a se opri.

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