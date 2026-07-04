Zlatan i-a spus un singur lucru lui Haaland. De atunci, norvegianul NU și-a mai tăiat părul - Fotografie generată de chatgpt

Într-un interviu, Erling Haaland a dezvăluit că Zlatan Ibrahimovic este cel care l-a sfătuit să nu-și tundă părul.

În timpul unei discuții acordate FOX Sports, fotbalistul momentului de la Cupa Mondială 2026 a fost întrebat de James Corden, realizatorul emisiunii „After Hours”, de ce a ales să-și păstreze părul lung. Atunci, Haaland a povestit că Zlatan i-a dat un sfat pe care norvegianul a decis să-l urmeze: Puterea lui stă în păr.

„Știți ce mi-a spus Zlatan? «Să nu-ți tai niciodată părul, pentru că puterea stă în păr.» Ce puteam să fac? Trebuia să-l ascult, nu?”, a povestit Haaland.

Părul lui Haaland, subiect de dezbatere pe rețelele sociale

Părul lung, fie lăsat desfăcut, fie prins în coada devenită deja emblematică pe teren, l-a transformat pe Haaland într-un adevărat fenomen pe rețelele sociale. În timp ce multe femei susțin că pletele blonde îi completează imaginea de „viking” și că ar trebui să le păstreze, alții sunt de părere că atacantul ar trebui să se tundă.

Printre videoclipurile devenite virale se numără și o simulare realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care un internaut i-a schimbat înfățișarea lui Haaland, adăugându-i barbă și o tunsoare scurtă. Autorul clipului susține că noul look este mult mai masculin și că fotbalistul ar trebui să-l adopte.

Ibrahimovic a confirmat discuția cu Erling Haaland după victoria Norvegiei împotriva Coastei de Fildeș, de marți. Fostul mare atacant a explicat că sfatul oferit norvegianului a fost inspirat din propria experiență.

„Chiar credeam asta pe vremea când jucam”, a spus Ibrahimović, câștigător a 13 titluri de campion în Europa. „Când lucrurile mergeau bine, purtam coada prinsă.”

Cum a fost prima întâlnire dintre Zlatan și Haaland

Zlatan a povestit, de asemenea, momentul în care cei doi s-au întâlnit pentru prima dată. La acea vreme, Haaland se afla la începutul carierei și încerca să-și facă un nume în lumea fotbalului.

„Îmi amintesc când Haaland a apărut pe scena mare. Aveam același agent, care, din păcate, a murit în urmă cu câțiva ani. L-am văzut cu părul lung prins în coadă, iar agentul meu mi-a spus: "Ascultă, îl văd pe Zlatan în el". Atunci i-am spus: "Păstrează-ți părul, pentru că acel păr te va duce acolo unde îți dorești să ajungi”, a mai spus Zlatan.