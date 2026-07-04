Elevii români din Austria pot studia gratuit limba română în școlile publice. Cum se face înscrierea / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @k_samurkas

Elevii români înscriși în sistemul public de învățământ din Austria pot participa la cursuri de limba română ca limbă maternă, reamintește vineri Ambasada României la Viena.

În prezent, limba română este inclusă în oferta educațională a școlilor primare, Volksschule, și a gimnaziilor, Allgemeinbildende höhere Schule. Cursurile sunt opționale, nu sunt evaluate prin note, însă participarea elevului este consemnată în certificatul final, cu mențiunea „teilgenommen”.

Unde găsesc părinții informații despre cursurile de limba română?

Persoanele responsabile de organizarea cursurilor în fiecare land din Austria pot fi consultate într-o listă disponibilă online.

Părinții care doresc să își înscrie copiii la aceste cursuri trebuie să completeze formularul de înscriere pus la dispoziție de autoritățile austriece. După completare, documentul se depune la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul.

Cine coordonează cursurile din Viena

În capitala Austriei, coordonarea cursurilor de limba română este asigurată de profesoara Beatrice Baumgartl.

Pentru informații suplimentare, aceasta poate fi contactată prin e mail la adresa beatrice.baumgartl@hotmail.com sau telefonic la numărul 069912664241.

De asemenea, părinții interesați pot participa la două întâlniri organizate în luna septembrie:

miercuri, 16 septembrie, la BRG Steinbruchstrasse 33, de la ora 16.30;

vineri, 18 septembrie, la BRG Waltergasse 7, de la ora 14.30.

Programul cursurilor de limba română în Viena

Cursurile săptămânale pentru elevii din ciclul primar sunt organizate în trei unități de învățământ:

Ernst Melchior Gasse 9, luni, între orele 15.30 și 18.00;

Phorusgasse, marți, între orele 15.30 și 18.00;

Selzergasse 19, miercuri, între orele 13.30 și 16.00.

Elevii de gimnaziu pot participa la cursuri în următoarele locații: