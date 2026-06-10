Impactul IA asupra educației: Vor fi înlocuiți profesorii? Explicația prof. univ. dr. Nicolae Istudor (ASE) / video

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București și ministrul desemnat al Agriculturii. Foto: Crișan Andreescu

Inteligența artificială schimbă rapid modul în care funcționează sistemul de educație și ridică o întrebare foarte importantă: vor mai fi necesari profesorii în viitor?

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București și ministrul desemnat al Agriculturii, a fost prezent la conferința „Inteligența artificială în Educație - soluție sau problemă?”, organizată de DC Media Group, unde a vorbit despre problemele cu care se confruntă sistemul educațional.

Acesta a vorbit despre digitalizarea universităților și despre investițiile realizate în acest domeniu și a menționat rolul important al finanțării prin PNRR.

„Aș începe cu digitalizarea universităților, dacă PNRR a ajutat. A ajutat foarte mult și a fost o idee excepțională pentru faptul că, de data aceasta, au fost eligibile și universitățile private. Eu zic că ar trebui să fie un exemplu de bune practici la tot ce înseamnă finanțare din fonduri europene pentru investiții, de ce nu și din bugetul statului, când e vorba de investiții majore și de interes național, să beneficieze și universitățile private.

Noi am avut un proiect, pe care l-am finalizat cu bine, undeva la aproape 40 de milioane de lei. Sigur, am mai pus și noi ceva bănuți în completare ca să putem să modernizăm sistemul de evidență a studenților pe care l-am avut noi prin 2012, creat de către domnul profesor Pavel Năstase, profesor de informatică, și ne-a ajutat foarte mult și acel sistem, dar acum parcă este altceva.

Nu am fost pe un teren gol din punctul de vedere al digitalizării. Pe noi, la Academia de Studii Economice, pandemia ne-a prins pregătiți oarecum pentru că aveam platforme și am reușit să organizăm sistemul online, deși știți bine că eu nu agreez în niciun fel sistemul de învățământ online. Educația înseamnă altceva decât a transmite cunoștințe”, a spus prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

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„Nu cred că este cazul să înlocuim profesorul evaluator cu sisteme informatice moderne”

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a explicat că inteligența artificială trebuie integrată în educație, dar în același timp utilizată cu responsabilitate, nu ca înlocuitor al profesorului.

„Legat de inteligența artificială, este clar că este bine să fie integrată în educație. Nu o văd ca o soluție, ci mai degrabă ca o oportunitate ce trebuie folosită cu mare responsabilitate.

În acest an, este pentru prima dată când avem acreditat un program de licență – „Inteligența artificială în economie și afaceri” - cu 100 de locuri la Facultatea de Cibernetică. Sper să fie căutat și să ocupăm locurile. Nu cred că vor fi probleme.

Nu cred că este cazul să înlocuim profesorul evaluator cu sisteme informatice moderne, pentru că noi nu cerem de la studenți răspunsul standard. Pe vremea noastră toate examenele erau orale și ne trecea profesorul prin toată disciplina. Așa își dădea seama dacă elevii cunoșteau sau nu cunoșteau materia. Eu cred că asta trebuie să facem cu copiii noștri, dar la numărul ăsta mare de studenți e puțin probabil.

Țările care vor avea oameni potriviți, nu numai în zona informatizării, ci oameni educați, cu caracter, vor avea de câștigat în viitorul apropiat”, a spus prof. univ. dr. Nicolae Istudor la conferința „Inteligența artificială în Educație - soluție sau problemă?”, organizată de DC Media Group.

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