Un motociclist care mergea printre maşini a fost lovit cu portiera. Cine e vinovat? Lecţiile care lipsesc din şcoala generală

Imagini surprinse în trafic arată cum un motociclist care mergea printre maşinile oprite este lovit, la un moment dat, cu portiera, după ce pasagerul unei maşini a vrut să coboare, dar nu s-a asigurat. Cine este, însă, vinovat?

Titi Aur a analizat imaginile la DC Conducem şi a tras câteva concluzii.

"În primul rând, a deschis portiera cel din dreapta, care nu-i obișnuit să se uite, n-are treabă să se uite. Asta înseamnă lipsă de educație la modul general, pentru că acest lucru, deschiderea portierei, ar trebui învățat din școala generală. Să facă parte din lecțiile care trebuie predate în școala generală. De ce? Pentru că copilul, tânărul, cel care ajunge la un moment dat matur, dar nu face neapărat o școală de șoferi, trebuie să învețe undeva asta. Pentru că dacă nu are permis de conducere, probabilitatea este ca de multe ori să fie pasager în mașină. Trebuie să înțeleagă că deschiderea unei portiere trebuie făcută cu asigurare.

Mai ales de când au început să circule motorete, motociclete, scutere și trotinete la noi. Pentru că în perioada comunistă, înainte de revoluție, erau foarte puține motociclete. Era o raritate. Odată cu evoluția asta tehnologică și cu pasul ăsta către Europa, a început să crească și la noi. Încă nu suntem ca în Grecia, nu suntem ca în Italia, ca în Spania, dar a început să crească foarte mult numărul de vehicule pe două roți, în toate variantele. Și, bineînțeles, ei încearcă să se strecoare. Este și normal într-un fel. Cât e de legal, cât e de ilegal, asta e altă discuție, dar ei asta fac: se strecoară. Și e bine că fac asta, doar că de fiecare dată ei sunt în riscul ăsta. Este prima lecție pe care trebuie s-o învețe motociclistul, dar ar trebui s-o învețe și pasagerii din mașină", a declarat Titi Aur.

"Atenţie, motociclişti"

"Și astfel de faze sunt dureroase rău de tot! Pentru că dacă motocicleta sau trotineta ar veni din față, ar mai fi cum ar fi. Dar când practic iei ușa exact pe muchie... De cele mai multe ori se lasă cu fracturi grave, cu picioare rupte, cu mâini rupte, pentru că iei ușa exact în poziția cea mai dureroasă. Încă aici doar a șters cumva, dar de multe ori ușa e dată peste cap de motor sau de corpul motociclistului.

Se vede că motociclistul, în afară de cască, n-avea alt echipament de protecție. Adică răsturnarea în sine oricum l-a afectat, contactul cu portiera, lovitul de celelalte mașini și de asfalt... Oricum l-a afectat, e dureros. Doar că la motocicliști se întâmplă un lucru despre care am mai vorbit. Atitudinea aia că „nu mi se întâmplă”. Trecând de multe ori printre mașini, ei uită de fapt că ar putea la un moment dat să le deschidă unul o portieră și își asumă riscuri.

Pentru că sunt unii care trec printre mașini, dar foarte încet. Adică practic aproape că se uită în fiecare mașină, se asigură că nu pățesc nimic și trec doar ca să mai câștige spațiu. Dar așa cum a trecut motociclistul din imagini, a trecut asumându-și riscuri mari. Ce s-a întâmplat aici nu e deloc, deloc plăcut. Atenție, motocicliștii!", a completat Titi Aur.

Imaginile sunt disponibile la minutul 15:40: