După opt ani, a fost rezolvată o mare problemă pe autostrada A3 / video

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Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a semnalat rezolvarea unei mari probleme de pe autostrada A3, după opt ani.

La scurtă distanţă după ieşirea din Bucureşti, în sensul spre Ploieşti, era posibilă ieşirea de pe autostrada A3 pe un drum de servitute. Numai că manevra putea crea riscuri în trafic, dincolo de ilegalitate. Acum, spune Titi Aur, situaţia s-a rezolvat.

"Am descoperit un lucru foarte important pe A3 între București și Ploiești, unde era intrarea ilegală: au reușit să ia indicatoarele de acolo și au barat-o cu o bandă de asta, e drumul blocat acum. A fost surpriză după opt ani de când funcționează autostrada. Deci nu mai poți să mergi pe autostradă și să faci dreapta. Adică poți, dacă treci prin banda aia, poți, dar au pus o bandă totuși să nu se mai intre pe acolo și au scos indicatoarele alea ciudate. Înainte era indicator de „obligatoriu înainte” pe autostradă, ca să nu faci la dreapta. Cum adică pe autostradă obligatoriu înainte? Dar unde mă pot duce?

S-a făcut un pas înainte. Nu știu dacă e pentru că am strigat noi, dacă au strigat alții, că și-au dat seama, dar în sfârșit după atâta timp s-a pus o bandă acolo. Probabil va fi blocată cu o poartă de aia legată, pentru că ăla e un drum de servitute.

Dar drumul de servitute înseamnă că e cu o poartă, că nu poți să treci pe acolo și pot doar autoritățile – fie știu codul de la încuietoare, de la ce-i acolo, fie au cheie. Nu poate toată lumea să treacă pe drumul de servitute", a declarat Titi Aur la DC Conducem.