TollRo şi noua rovinietă, de la 1 octombrie 2026. Ce pregăteşte CNAIR

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Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că aplicarea tarifelor pentru rovinietă şi TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

Tarifele pentru rovinietă şi TollRo vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2026, potrivit CNAIR.

Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România, introdus din 31 august 2026

Prin urmare, din 31 august 2026 va fi introdus STRR (Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România n.red.), implementat pe domeniul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE) România, precum şi sistemul TollRo, aplicabil vehiculelor înmatriculate utilizate pe domeniul SETRE România, concepute şi construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone.

Tariful va fi colectat prin intermediul STRR. Vehiculele de transport mixt vor fi asimilate, din perspectiva aplicării TollRo, vehiculelor de transport marfă.

Totodată, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023 prevede că "aplicarea rovinietei şi TollRo de către CNAIR, conform dispoziţiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026", în condiţiile stabilite de lege.

31 august 2026 - termenul pentru implementarea infrastructurii şi a sistemelor STRR şi TollRo în România

Astfel, data de 31 august 2026 reprezintă termenul pentru implementarea infrastructurii şi a sistemelor STRR şi TollRo pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă şi TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul SETRE, va deveni operaţională începând cu data de 15 ianuarie 2027.

Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi

Amintim că noua rovinietă va lua în calcul și clasa de emisii.

”Prin noul sistem de tarifare rutieră vor fi aplicate tarifele rutiere în funcţie de clasa de emisii poluante Euro a vehiculelor, conform principiului 'poluatorul plăteşte'. În prezent, pe reţeaua de drumuri naţionale din România sunt aplicate tarife pentru toate categoriile de vehicule rutiere în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri (rovinieta) şi în funcţie de numărul de treceri efectuate la poduri peste Dunăre, fără a ţine cont de clasa de emisii (Euro) a acestora”, transmitea Guvernul la sfârșitul lunii iulie 2025.