Ce s-a întâmplat, de fapt, la Mykonos. Mihai Daraban vorbește despre întâlnirile cu investitorii străini - Foto: Crișan Andreescu

Investitorii străini continuă să fie interesați de România, însă unii dintre aceștia preferă, cel puțin într-o primă etapă, să poarte discuții fără să se expună direct pe piața românească.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a vorbit despre aceste tatonări în cadrul unui interviu cu jurnalistul Bogdan Chirieac.

Investitorii străini "dau târcoale" României, dar evită să se expună

"Sper că nu mai facilitați întâlniri de afaceri cu investitori străini în România", a spus Bogdan Chirieac.

Mihai Daraban a explicat că există în continuare interes, însă potențialii investitori sunt precauți. Precizările președintelui CCIR vin după ce propagandiștii lui Ilie Bolojan au scris tendențios despre un zbor cu un avion privat pe insula grecească Mykonos din luna iulie.

"Dau târcoale, vor să se informeze fără să se expună neapărat pe piața românească. Noi am văzut nume celebre care s-au expus pe piața românească, de la Exxon la Chevron, și care, iată, nu-i niciunul în România la ora actuală, pentru că au intrat, după părerea mea, prea devreme. Da, au fost alungați de politicul vremii, la momentele de atunci. Din păcate, iată că acum vin unii care vor să se vadă cu noi, nu știu, prin împrejurimile României, pe unde au ei treabă, asta ca să nu plecăm tot timpul peste ocean, că nu este foarte comod și confortabil.

Mihai Daraban, despre deplasările în străinătate: "Zborul pentru mine nu mai e niciun lux"

Deși unii cred că a zbura este o mare hatâr și o chestie foarte spectaculoasă. Eu, înainte să fiu în sistemul cameral, când alergam după vapoare pe planeta aceasta, îmi aduc aminte, în anul 2001, am făcut 340.000 de kilometri cu avionul într-un an. Gândiți-vă că ecuatorul are vreo 40.000 de kilometri, deci... Cam 1.000 de kilometri pe zi. De cel puțin 8 ori înconjurul planetei.

Deci nu mai e zborul pentru mine niciun lux, nici o... E o necesitate din aceasta, venită din natura funcției și obligațiilor pe care le avem", a spus Mihai Daraban.

Ce s-a discutat la Mykonos

Jurnalistul Bogdan Chirieac l-a întrebat apoi pe președintele Camerei de Comerț și Industrie a României despre rezultatele unei întâlniri desfășurate la Mykonos.

"Măcar a avut un pic de succes întâlnirea de la Mykonos?", a întrebat Bogdan Chirieac.

Mihai Daraban a precizat că astfel de întâlniri reprezintă, în primul rând, discuții exploratorii, în cadrul cărora potențialii investitori încearcă să obțină informațiile necesare înainte de a lua o decizie.

"Sunt discuții exploratorii, sunt discuții în care trebuie să le dai niște răspunsuri pentru ca ei să ia cea mai bună decizie.

Și să știți că aici, în țară, bineînțeles, foștii demnitari, foștii miniștri, foștii prim-miniștri au intrat în acest concasor politic în care, bineînțeles, sunt blamați, sunt scuipați, sunt înjurați. Să știți că la partenerii de afară dă foarte bine în momentul în care noi, Camera de Comerț, suntem alături de un decident politic important, care poate să vină și cu niște explicații separate de ale noastre. Că nici noi nu suntem Mafalda, să le știm pe toate. Recunosc că, de exemplu, pe dreptul muncii nu pot să spun că am citit Codul muncii așa, literă cu literă. Sunt multe și noi avem lacunele noastre, nu ne pricepem la orice", a declarat Mihai Daraban.

Reamintim că Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins, miercuri, 16 septembrie, solicitarea grupurilor parlamentare ale USR și PNL privind înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa.