Mihaela Bilic, despre cum a ajuns medic nutriționist: Făceam injecții cui nimeream, de la păpuși până la pisicile și găinile din ogradă

Imagine cu nutriționistul Mihaela Bilic. Foto: Agerpres

Mihaela Bilic a povestit cum a ajuns medic nutriționist, explicând că încă de mică a avut o pasiune aparte pentru medicină, venită în principal de la mama ei, care era biolog.

Nutriționistul Mihaela Bilic spune într-o postare pe pagina sa de Facebook că au trecut 30 de ani de când a absolvit medicina. Ea a povestit cum s-a decis apoi să devină medic nutriționist și de unde vine pasiunea pentru acest domeniu.

"De când eram mică și mă jucam cu păpușile, știam că vreau să mă fac doctoriță. Mama era biolog la capitală și îmi aducea din laborator câte o seringă de sticlă în cutie de inox, învelită în tifon, ca pe un lucru de preț. Eu copilăream la țară la bunica și făceam injecții cui nimeream, de la păpuși până la pisicile și găinile din ogradă. Școlăriță am fost la București și, chiar dacă eram bună la fizică și matematică, tot la doctoreală visam! Am terminat liceul cu diplomă de "prelucrător prin așchiere", așa era înainte de revoluție, strungăria era brățară de aur.

Noroc că dictatura a căzut la timp cât să-mi deschidă orizontul: în ‘90 am intrat la medicină, mă uitam la seriale cu doctori și citeam reviste despre mâncare și rețete culinare. Prin anul 4 am decis să combin utilul cu plăcutul, adică medicina cu mâncarea și așa am ajuns medic nutriționist", a mărturisit Mihaela Bilic într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mihaela Bilic: Percepția mea despre nutriție nu-și găsea răspuns în medicină

Nutriționistul își descrie traseul drept unul "complicat și imprevizibil" pentru că deși finalizase o facultate de medicină a mai avut multe de învățat despre nutriție până să devină un specialist în adevăratul sens al cuvântului.

"Traseul a fost complicat și imprevizibil, percepția mea despre nutriție nu-și găsea răspuns în medicină - nu mă interesau genele obezității și nici dieta pentru insuficiența hepatică. Am început să studiez orice avea legătură directă sau tangentă cu mâncarea: am citit psihologie și sociologie, tehnici alimentare și biochimie, am vizionat emisiuni culinare și documentare despre mâncare indiferent de context, am învățat nutriția din perspectiva școlii americane, britanice și mai ales a celei franceze, am stat de vorbă cu sute de oameni - nu sub forma unei consultații clasice, ci încercând să aflu, din experiența lor de viață, relația și lupta pe care o au cu mâncarea", a mai scris Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic: Visul meu a fost să-i ajut pe oameni să nu mai sufere

În final, Mihaela Bilic mărturisește că este o mare diferență între ce credea ea că este o doctoriță și ce este astăzi, dar și că fără ajutorul celorlalți nu ar fi reușit "să împace românii cu mâncarea".

"Privind în urmă, zâmbesc amuzată: e diferență mare între ce credeam că înseamnă o doctoriță și ce sunt eu astăzi. Am diplomă de medic, însă sunt și terapeut și duhovnic și scriitoare și povestitoare… dar mai presus de toate sunt un om curios și dornic să afle ce ne face fericiți, ce ne hrănește sufletul și cum putem să alinăm durerea celor de lângă noi. Pentru că ceea ce nu am știut pe vremea când eram școlăriță cu seringa în mână, dar știu acum, după o viață de căutări, e că visul meu a fost să-i ajut pe oameni să nu mai sufere! Calea am găsit-o cu ajutorul celorlalți și pot să recunosc că, mai important decât visul în sine, a fost drumul, experiența acumulată, viața trăită alături de oameni. Fără ei n-aș fi reușit să fiu ceea ce sunt azi: un om împlinit și mulțumit că a reușit să împace românii cu mâncarea!", a mai scris Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic a obținut diploma de absolvire a Facultății de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București în anul 1996. A continuat cu rezidențiatul în Secția de Diabet și Boli de Nutriție a Spitalului Universitar de Urgență București, devenind medic specialist în anul 2002. Acum ea este unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, venind frecvent cu sfaturi pentru români în ceea ce privește beneficiile consumului anumitor alimente, dar și cu trucuri de slăbit.