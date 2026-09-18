Cine se mută pe insula Kastellorizo, în Grecia, celebră prin filmul Mediterraneo, primește 5000 de euro. Val de beneficii anunțate de premierul grec

Kastellorizo/ VisitGreece

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat măsuri importante de promovare a insulei Kastellorizo. Cei care se mută aici primesc 5000 de euro. Dacă au un copil minor, încă 1000. Unele categorii profesionale primesc locuință, gratuit. În plus, și politicile fiscale sunt mai relaxate pe insula Kastellorizo, iar, din 2027, va avea drum direct spre Rodos.

Au fost anunțate noi stimulente financiare în valoare de 5.000 de euro pentru persoanele care locuiesc sau lucrează pe insula grecească de frontieră Kastellorizo, ori care iau în considerare mutarea acolo. Funcționarii publici și personalul în uniformă care își desfășoară activitatea pe insulă vor primi un bonus salarial anual permanent de 5.000 de euro, în timp ce un stimulent separat, tot de 5.000 de euro, va fi oferit persoanelor care se mută pe insulă și se stabilesc acolo pe termen lung.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat aceste măsuri în timpul unei vizite efectuate duminică pe insula Kastellorizo, cu ocazia marcării celei de-a 83-a aniversări a eliberării insulei de sub ocupația italiană din timpul celui de-al Doilea Război Mondia. El a transmis un mesaj clar Turciei cu privire la suveranitatea și integritatea teritorială a Greciei: ”Nu acceptăm amenințări și nici nu lansăm amenințări”, a declarat premierul, pe fondul tensiunilor de lungă durată cu Turcia legate de suveranitate și de drepturile maritime în regiune.

Mitsotakis a subliniat că ”suntem pregătiți să ne apărăm integritatea națională și drepturile suverane”, menționând că dialogul ”reprezintă o alegere izvorâtă din încrederea în sine și din credința în dreptul internațional... Mesajul care pornește din Megisti (numele oficial al insulei Kastellorizo) transcende granițele naționale, deoarece teritoriul său este și unul european”.

Măsuri de susținere pe insula Kastellorizo

”Consolidăm securitatea insulei, îi susținem dezvoltarea și îmbunătățim constant viața de zi cu zi a locuitorilor săi. Prin reducerea impozitelor și o diminuare permanentă cu 30% a TVA-ului. Prin subvenții pentru combustibil, eliminarea impozitului unic pe proprietate (ENFIA) și stimulente speciale pentru funcționarii publici care își desfășoară activitatea aici, precum și pentru companiile care investesc și creează locuri de muncă”, a menționat premierul grec.

El a continuat prin a prezenta noi măsuri de sprijin pentru insulă: ”Introducem un stimulent salarial anual permanent de 5.000 de euro pentru personalul din toate serviciile publice, forțele de securitate și forțele armate care activează pe insulă, o măsură care va funcționa în paralel cu un pachet suplimentar de stimulente din partea Ministerului de Interne”.

5000 de euro pentru cine se stabilește în Kastellorizo. Plus 1000 de euro pentru fiecare copil minor

”Pentru a sprijini comunitatea locală- precum și pe cei care iau în considerare un nou început aici - instituim un stimulent pentru relocare și stabilire a reședinței în valoare de 5.000 de euro pe an pentru fiecare gospodărie. Această sumă este neimpozitabilă. Valoarea stimulentului va crește cu 1.000 de euro pentru fiecare copil minor. Singura condiție este o perioadă de rezidență de cel puțin un an complet”, a precizat premierul.

”Pentru rezidenții permanenți care locuiesc deja aici, ajutorul financiar va fi acordat la începutul anului 2027. Pentru noii rezidenți, plățile vor începe în 2028 și vor continua anual ulterior. Consolidăm legătura insulei cu Grecia continentală și cu arhipelagul Dodecanez. Începând de la începutul anului viitor, introducem o cursă săptămânală suplimentară subvenționată pe ruta Pireu- Rodos- Kastellorizo, sporind semnificativ opțiunile de călătorie către insulă”, a continuat Mitsotakis.

”Vom finaliza zeci de proiecte majore- de la reabilitarea portului principal și modernizarea aeroportului și a rețelei rutiere, până la instalarea unor noi stații de desalinizare. Aceste inițiative includ, de asemenea, numirea de cadre didactice permanente, introducerea instrumentelor digitale în școli și desfășurarea periodică a unor unități mobile pentru screening-uri medicale preventive.

Hellenic Energy se va ocupa de renovarea completă a locuințelor mai vechi, pentru a oferi cazare gratuită tuturor profesioniștilor din sectorul public- medici, cadre didactice, personalul autorității portuare și alții. Niciuna dintre aceste măsuri nu este aleatorie sau fragmentară. Acestea sunt componentele unei politici unitare care afirmă că nu există cetățeni de mâna a doua”, a conchis premierul grec, scrie Greek Reporter.

Cum este descrisă insula Kastellorizo pe Visit Greece:

”În cel mai estic punct al Greciei se află una dintre cele mai mici, dar și cele mai fermecătoare insule din arhipelagul Dodecanez. Kastellorizo ​​(sau Megisti, așa cum era numită în antichitate) are o istorie îndelungată, care începe încă din zorii epocii neolitice. Insula a purtat numele de Megisti de-a lungul secolelor, până în Evul Mediu, când Cavalerii Sfântului Ioan au construit Castello Rosso pe vârful stâncii roșiatice de deasupra portului. Acest castel – una dintre cele mai puternice fortărețe din Marea Egee, prevăzut cu ziduri duble și creneluri – a dat, în cele din urmă, numele insulei.

Prima imagine care ți se înfățișează la sosirea în portul pitoresc este absolut captivantă. Conace neoclasice cu două sau trei etaje – vopsite în roșu, galben, albastru și verde și având acoperișuri din țiglă, balcoane și ferestre superbe – încadrează micul golf natural și privesc cu mândrie spre mare. Fațadele lor colorate se oglindesc în apele cristaline, creând un tablou desprins din paleta unui pictor, atât deasupra, cât și sub luciul apei: o priveliște cu adevărat fascinantă.

Această insulă, cu o suprafață de doar 9 kilometri pătrați, a devenit celebră pe plan internațional datorită filmului italian „Mediterraneo” – distins cu premiul Oscar – turnat aici în anul 1991. Cu toate acestea, a rămas neatinsă de turismul de masă și promite să-ți ofere o relaxare deplină și cele mai liniștite vacanțe din viață. Aici nu vei găsi plaje cu nisip, ci stânci și mici pontoane, ideale pentru a te scufunda în apele de un albastru profund.

Situată la granița Greciei, Kastellorizo ​​se înalță plină de culoare la marginea Mării Egee. Insula este locul perfect pentru înot revigorant, mâncare delicioasă, plimbări pe poteci tradiționale și momente de liniște absolută”.

Foto: VisitGreece