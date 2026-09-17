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Insula Lacului Morii se inaugurează cu un concert simfonic

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
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Foto Anca Murgoci/ DC News

Insula Lacului Morii se deschide pentru public vineri, 18 septembrie. Momentul va fi marcat cu un concert simfonic.

Primăria Sectorului 6 inaugurează vineri, 18 septembrie, insula Lacului Morii, prima etapă a proiectului amplu de regenerare urbană a zonei Lacului Morii. 

@rodcnews Insula Lacul Morii este gata să ne primească! "Vineri, 18 septembrie, dăm startul unui nou capitol pentru acest loc și vă invităm pe toți să îl descoperiți și să vă bucurați de el #împreună cu noi. Urmează zile pline de muzică, activități, evenimente și momente frumoase petrecute în aer liber. Ne vedem pe insulă" / transmite adpdu sector 6 / detalii pe dcnews #laculmorii #insulalaculmorii #sector6 #bucuresti ♬ sunet original - DC News

La eveniment va participa şi primarul Sectorului 6, Paul Moldovan. Evenimentul include prezentarea principalelor investiţii şi amenajări realizate pe insulă, precum şi a facilităţilor destinate locuitorilor Sectorului 6. 

De la ora 19:00, participanţii vor putea asista la un concert al Orchestrei Simfonice Bucureşti, în poiana centrală a insulei. 

"Concertul va avea loc la apus, într-unul dintre cele mai frumoase momente ale zilei pe Insula Lacul Morii, când lumina serii se așază peste lac și peste noul spațiu verde. Muzica orchestrei va completa atmosfera acestui moment special, marcând redeschiderea insulei pentru comunitate.

Prin redeschiderea Insulei Lacul Morii, Sectorul 6 redă comunității un spațiu verde de aproximativ 3,4 hectare, destinat recreerii, activităților în aer liber și evenimentelor culturale și comunitare", se arată în comunicatul de presă.

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