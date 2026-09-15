Ziua Internațională a Democrației. Remus Pricopie: Democrația poate fi atacată chiar din interior de cei care îi folosesc libertățile

Remus Pricopie, rector SNSPA. Sursa foto: Agerpres

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a transmis, marți, 15 septebmrie, un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației.

Remus Pricopie a atras atenția asupra riscurilor care pot apărea chiar din interiorul sistemelor democratice.

Democrația, vulnerabilă în fața radicalismului

„Democrația poate fi atacată chiar din interior, de către cei care îi folosesc libertățile pentru a câștiga putere și, apoi, pentru a o deturna. De Ziua Internațională a Democrației, merită să ne amintim că participarea la alegeri nu face automat un partid democratic. Cei care instigă la ură, transformă adversarii în dușmani, răspândesc teorii ale conspirației și se proclamă singurii reprezentanți autentici ai poporului pot folosi libertățile democrației chiar pentru a o slăbi.

Dar ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează. Problemele ignorate, privilegiile, abuzurile și lipsa rezultatelor produc nemulțumirea pe care extremiștii o exploatează. De aceea, democrația nu se apără numai condamnând extremismul. Se apără prin instituții care funcționează, reguli respectate, bună guvernare și responsabilitate”, a punctat Remus Pricopie, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Altfel, cei care promit astăzi că vor reda vocea poporului pot decide mâine cine mai are dreptul să vorbească”, a mai precizat acesta.

Și SNSPA a transmis un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Democrației. Instituția a vorbit, la rândul său, despre vulnerabilitatea democrațiilor în contextul războaielor, al instabilității și al ascensiunii autoritarismului.

În fiecare an, pe 15 septembrie, marcăm Ziua Internațională a Democrației

„În 2026, însă, democrația nu mai poate fi celebrată fără să ne gândim și la fragilitatea ei. Războaiele, instabilitatea, ascensiunea autoritarismului și slăbirea instituțiilor ne reamintesc cât de fragile pot deveni libertățile pe care le considerăm firești. Democrațiile nu dispar întotdeauna brusc. Uneori, ele se erodează puțin câte puțin: când regulile sunt relativizate, justiția este subminată, presa este atacată, iar adversarul politic devine inamic.

Astăzi, această presiune se mută tot mai mult și în spațiul informațional. Dezinformarea, polarizarea și acțiunile coordonate pentru influențarea opiniei publice afectează încrederea în instituții și în procesele electorale, iar inteligența artificială poate amplifica fără precedent viteza și amploarea manipulării. Dar poate cea mai mare vulnerabilitate apare atunci când cetățenii încetează să creadă că democrația funcționează. Când încrederea dispare, promisiunea soluțiilor simple și rapide devine periculos de atrăgătoare.

În acest context, universitățile au o responsabilitate esențială: să formeze oameni capabili să gândească critic, să distingă informația de manipulare, să verifice sursele, să accepte opinii diferite și să participe responsabil la viața publică. Universitatea trebuie să rămână un spațiu al libertății intelectuale, al cunoașterii și al dialogului. Democrația începe cu dreptul de a alege, dar nu se încheie în cabina de vot. Ea se apără în fiecare zi, prin instituții care respectă legea, presă liberă, educație și cetățeni care înțeleg că libertatea nu se păstrează prin inerție”, se arată în mesajul SNSPA.