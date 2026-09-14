Nicușor Dan explică rolul Mirabelei Grădinaru în Administrația Prezidențială

Mirabela Gradinaru Nicusor Dan - Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a explicat rolul pe care îl are partenera sa, Mirabela Grădinaru, în activitățile publice și internaționale asociate Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan a explicat care este rolul partenerei sale, Mirabela Grădinaru, în activitățile publice asociate Administrației Prezidențiale. Șeful statului spune că aceasta acționează ca un "facilitator" în plan intern, contribuind la apropierea unor organizații, autorități și persoane care "nu reuşeau să ajungă unii la alţii".

Nicușor Dan a vorbit despre implicarea partenerei sale, luni, într-un interviu acordat Euronews România. Declarațiile vin în contextul în care Mirabela Grădinaru este tot mai prezentă la evenimente sociale, evenimente internaționale, inclusiv la acțiuni dedicate siguranței copiilor.

Potrivit președintelui, activitatea sa pe plan intern urmărește să creeze legături între diferite instituții și organizații.

"Ea a fost întotdeauna preocupată de tematica asta. Prin faptul că are această expunere publică, reuşeşte să pună împreună oameni care nu reuşeau să ajungă unii la alţii, de exemplu ONG-uri care au diferite iniţiative şi care trebuie să fie puse împreună cu autorităţi publice sau chiar şefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătăţii. Şi are rolul ăsta de facilitator, asta pe activitatea pe plan intern", a explicat preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

"O formă de diplomație care ajută România"

În ceea ce privește activitatea internațională, șeful statului afirmă că Mirabela Grădinaru este invitată la diverse reuniuni și evenimente, iar participarea sa reprezintă "o formă de diplomație care ajută România".

Președintele a dat drept exemple deplasarea acesteia în Ucraina și participarea la mai multe formate organizate în marja Adunării Generale ONU.

"Faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat în diferite formate acum la Adunarea Generală ONU, eu cred că ajută România tocmai pentru că expune şi dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii, cum ar fi sănătate, situaţii de urgenţă, ajutor pentru tineri vulnerabili. Şi, pe de altă parte, câştigă experienţă de la alţii care s-au apucat de problemele astea mai demult", a mai transmis preşedintele.

Mirabela Grădinaru a participat, de-a lungul timpului, la evenimente alături de mai multe prime-doamne. Printre acestea se numără Melania Trump, soția președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

De asemenea, partenera lui Nicușor Dan a fost prezentă la Chișinău, unde a participat împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la o conferință dedicată siguranței online.

Deplasarea la Kiev

Când Ucraina a marcat 35 de ani de la proclamarea independenței, pe 24 august, la Kiev au loc mai multe festivități cu această ocazie. Mirabela Grădinaru a fost prezentă.

Un video postat pe pagina de X a lui Volodimir Zelenski a surprins și momentul în care partenera de viață a lui Nicușor Dan e întâmpinată de președintele ucrainean și de soția sa, Olena Zelneski, înainte de a se alătura șefilor de stat și de guvern.

"În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături, iar noi, la rândul nostru, să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație" a declarat Mirabela Grădinaru, la Kiev.

Reamintim că președintele Nicușor Dan anunțase în luna iulie că partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, va merge la Kiev în data de 24 august și că se va implica în inițiative internaționale dedicate copiilor. Ea a fost invitată acolo de soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenski, pentru a participa la evenimentele asociate Summitului Primelor Doamne și Domnilor, inițiativă lansată de aceasta.

Reamintim că Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit și în luna mai, la București.

Prima acțiune publică, la Palatul Cotroceni, în absența lui Nicușor

Prima acțiune publică a Mirabela Grădinaru, la Palatul Cotroceni, în absența lui Nicușor a fost în cadrul evenimentului organizat de Fundația Renașterea, pentru conștientizarea importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei, cu ocazia ZIlei Naționale de Luptă împotriva Cancerului de Sân.

Palatul Prezidențial a fost iluminat, în culoarea roz, începând cu ora 19:00.

"Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân", a comunicat Administrația Prezidențială.

Apoi, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs: ”În această zi, Palatul se luminează în roz. Este un gest simbolic, dar și un mesaj că împreună putem reuși. (…) Prevenția este un act de iubire de sine. Îmi doresc că această lumină roz să amintească importanța conexiunii umane", a spus aceasta.

"Dumneavoastră ne reamintiți că granița între sănătate și boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem totul în viață, dar că atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. Fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspirație pentru noi toți", a mai spus Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru, apel pentru prevenție și combaterea dezinformării în sănătate / video