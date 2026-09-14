Capitala, un șantier sub mandatul lui Ciprian Ciucu: „Mă poate costa electoral, dar prefer să fac lucrurile temeinic“ / video

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a vorbit despre șantierele din București, în special la cei 50 de kilometri de linie de tramvai. Deși a recunoscut că îl poate costa electoral, edilul a spus că preferă să facă lucrurile temeinic și să nu mai apară probleme după 1-2 ani.

În cadrul unui dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la interviurile DC News, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre șantierele din București.

„Toată Capitala e un șantier, peste tot se lucrează, de ce le-ați dat drumul în același timp?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„În primul rând, liniile de tramvai, 50 de kilometri, nu mai erau acolo. Erau atât de stricate și tocite încât tramvaiele noi mergeau direct pe beton. Se stricau tramvaiele. Dacă nu dădeam drumul acum la șantiere, pierdeam avizele, pierdeam autorizațiile și ar mai fi trecut încă doi ani pentru fiecare dintre șantiere. Era o situație mai mult decât critică.

Mai mult decât atât, nu facem doar linie de tramvai, că asta era ușor, dar dedesubt sunt rețele de termie, de apă-canal, de gaze și electricitate. Toate acestea trebuie refăcute“, a spus primarul general.

Ciprian Ciucu: „E important pentru oraș ca lucrările să fie făcute temeinic“

Edilul general al Capitalei a precizat că a fost nevoie de noi cheltuieli deoarece realitatea din teren nu corespundea cu cea de pe hârtie, iar parte din costurile de reabilitare au fost suportate de operatori precum Apa Nova.

„Când am scos linia de tramvai, am decoperatat și am văzut situația din teren am sesizat că ce era acolo nu se cupla cu ceea ce era pe hârtie. Avizele care au fost date, modul în care au fost date și situația din teren era diferită. A fost nevoie de o nouă expertiză, o nouă proiectare și alte lucrări decât cele prevăzute inițial pentru a face și rețeaua. Nu puteai să tragi linia de tramvai și peste 1-2 ani să explodeze o conductă.

A fost nevoie de mai mulți bani, am găsit soluții și am rugat operatorii să-și asume lucrările din bugetele lor. Am luat decizia corectă pentru orașul nostru și mi-am asumat că o să-mi iau înjurături. Dar hai să le facem temeinic. Am făcut expertize, proiectare, reproiectare și lucrări mult mai complexe, dar o să fie mult mai bine.

Și eu m-am enervat când am văzut că s-au dat avize deși ceea ce e în teren nu corespunde cu ceea ce e pe hârtie. Nu existau acele date. Sunt lucrări făcute în perioada comunistă și nu au fost documentate cum trebuie, sunt lucrări făcute în anii 90 și sunt și lucrări mult mai vechi, din interbelic. Acum, totul va fi mult mai bine documentat. Prefer să pun orașul la punct și să iau această decizie, deși pe mine mă poate costa electoral, că mă înjură oamenii că e tot orașul în șantier. E important pentru oraș ca lucrările să fie făcute temeinic“, a concluzionat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.