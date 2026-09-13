Ana-Smărăndiţa Irina, şefa de cabinet a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu directorul general al Poştei Române, Valentin Ştefan

Valentin Ştefan, directorul Poştei Române. Sursa: Agerpres

Şefa de cabinet a lui Ilie Bolojan, Ana Smărăndiţa Irina, s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, cu Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române. Nunta a avut loc în Covasna, într-un cadru privat.

Locaţia aleasă pentru nuntă a fost una intimă, iar numărul invitaţilor a fost unul restrâns, din cercul apropiat al celor doi miri. Detaliile despre meniu, muzică şi decor au rămas necunoscute, mirii preferând să îşi ţină evenimentul departe de ochii presei.

Cine sunt Ana-Smărăndiţa Irina şi Valentin Ştefan

Ana-Smărăndiţa Irina este directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat. Anterior muncii în Guvernul României, aceasta a lucrat în sectorul privat, dar şi ca membru în consiliile de administraţie ale unor companii de stat, un exemplu în acest sens fiind EnergoNuclear, dar şi la NuclearElectrica.

Ana-Smărăndiţa Irina a coordonat şi direcţia de management strategic la Poşta Română, compania condusă de noul soţ. La Palatul Victoria, ea gestionează agenda zilnică a premierului şi coordonează activitatea aparatului acestuia.

Ana-Smărăndiţa Irina are licenţa în Afaceri şi Management, obţinută la Birmingham City University, precum şi experienţă de trei ani la o bancă de investiţii din Marea Britanie. În primii doi în care a lucrat la Poşta Română, aceasta a fost chiar consiliera lui Valentin Ştefan.

Licențiată în Afaceri și Management la Birmingham City University (2014-2017) și cu o experiență de peste trei ani la o bancă de investiții din Marea Britanie, Irina Ana Smărăndița a fost angajată din iunie 2021 la Compania Națională Poșta Română. Potrivit CV-ului acesteia publicat pe pagina de LinkedIn, primii doi ani a fost chiar consiliera directorului Poștei, iar din februarie 2023 a condus departamentul de strategie al companiei.

Ana Smărăndiţa Irina cumulează, conform declaraţiei de avere, veniturile anuale de aproximativ 170.000 lei.

Valentin Ştefan este directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română din 2021. În martie 2023, cei doi au fost în centrul unui scandal, pentru că ar fi mers la Paris pe bani publici.

Tarifele, majorate de două ori într-un an

În luna februarie a acestui an, DC News atrăgea atenţia că tarifele au fost crescute de două ori în doar câteva luni la Poşta Română. Poșta Română a făcut o serie de majorări tarifare, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, altele de la 1 martie 2026, pentru diverse servicii, inclusiv trimiteri interne și internaționale. Aceste majorări tarifare nu sunt comunicate deschis, printr-o informare clară, ci apar în subsecțiunea ”Tarife noi”, de pe site-ul Poștei Române.