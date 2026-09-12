Georgiana Teodorescu (AUR) îl trage de mânecă pe Nicușor Dan, după avertismentul lui Putin: „Trebuie să ne ținem departe de acest război!“

Foto: Parlamentul European

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, avertizează cu privire la riscurile la care se expune România în cazul în care militari din Uniunea Europeană, inclusiv români, ar fi trimiși în războiul din Ucraina.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Alianței pentru Unirea Românilor, trage un semnal de alarmă în legătură cu amenințările Rusiei privitoare la trimiterea de militari europeni în războiul din Ucraina.

Europarlamentarul din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) îi cere lui Nicușor Dan să își asume rolul de președinte al României și să protejeze viața românilor.

„AUR a spus de la începutul acestui război că trebuie să fim precauți pentru a nu risca să ne atace Rusia și pe noi. De aceea ne-am opus constant trimiterii de trupe în Ucraina!

Acum se dovedește că am avut dreptate. Riscul este real!

Nicușor Dan, ce faci, riști viața românilor ca să te pui bine cu Ursula? Sau întelegi și îți asumi, în sfârșit, că tu ești președintele României și nu al Bruxelles-ului?

Viața românilor este mai importantă decât orice altceva! Trebuie să ne ținem departe de acest război!“, a scris Georgiana Teodorescu pe Facebook.

Avertismentul Georgianei Teodorescu are în vedere cea mai recentă declarație a lui Vladimir Putin, care a spus că „dacă europenii trimit trupe în Ucraina, asta înseamnă război cu Rusia“.

„În prezent, ei (liderii europeni) susțin că iau în considerare modalitățile de trimitere a trupelor pe teritoriul ucrainean. Aceasta înseamnă un război împotriva Rusiei”, a declarat Vladimir Putin la New Delhi, unde participă la un summit BRICS, potrivit Le Figaro.

Nicușor Dan a cerut vot în Parlament pentru trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei

Nicușor Dan, președintele României, a cerut Parlamentului să aprobe participarea a până la 20 de militari români la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia, în Franța și Marea Britanie.

„Agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei a condus, în plan regional, la deteriorarea semnificativă a mediului de securitate european, determinând plasarea statelor din regiunea Mării Negre, inclusiv a României, într-o zonă de insecuritate persistentă. În acest context, s-a constituit „Coalition of the Willing – Coaliția de Voinţă pentru Ucraina”, cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice şi juridice pentru Ucraina. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, structură cu caracter rotaţional, dislocată, prin alternanţă, în Franța şi Marea Britanie”, se precizează în document.

Informațiile ulterioare potrivit cărora militarii români ar urma să fie dislocați în Ucraina au fost dezmințite de Administrația Prezidențială și au fost catalogate drept „manipulare alarmistă“.

„În ultimele zile, se propagă în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război.

Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict“, a transmis, printre altele, Administrația Prezidențială.