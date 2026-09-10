Georgiana Teodorescu cere dublarea finanțării pentru securitatea frontierelor: Banii europeni trebuie să ajungă acolo unde există riscuri reale

Foto: Georgiana Teodorescu

Georgiana Teodorescu a vorbit despre necesitatea consolidării frontierelor externe ale Uniunii Europene și a explicat că România și statele de pe Flancul Estic se confruntă cu riscuri care nu mai pot fi acoperite prin actualele mecanisme europene de finanțare.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR-ECR, a vorbit despre miza responsabilităților sale în negocierile europene privind managementul frontierelor, politica de vize și viitorul EUROPOL și a spus că obiectivul central este asigurarea siguranței României și a Uniunii Europene.

Reporter: Doamnă europarlamentar, preluați o responsabilitate strategică la nivel european ca negociator al Grupului ECR pe pachetul legislativ privind Instrumentul de Sprijin Financiar pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize (2028–2034). Totodată, aveți un rol important și ca negociator pe viitorul regulament al EUROPOL din partea ECR. Care este miza centrală a acestor demersuri pe care le coordonați?

„Miza este reprezentată de siguranța directă a României și a întregii Uniuni Europene. Consider că UE trebuie să își întărească ferm și direct capacitățile de apărare și de protecție internă, în special în fața statelor agresor care îi testează limitele în mod constant. Ne aflăm într-un context de degradare severă a mediului de securitate de la frontierele externe ale UE, iar reacția noastră nu mai poate fi una pur birocratică. Banii europeni trebuie să ajungă acolo unde există riscuri reale, nu să rămână blocați în proiecte conceptuale în centrul Europei”, a spus Georgiana Teodorescu.

Georgiana Teodorescu a cerut dublarea finanțării pentru frontiere

Europarlamentarul a spus că formula actuală de alocare a fondurilor europene pentru frontiere nu reflectă nivelul real de risc al României. Ea a explicat că România are cea mai extinsă frontieră terestră a spațiului Schengen și că incidentele recente cu drone demonstrează că sunt necesare investiții mai mari pentru asigurarea securității frontierei.

Reporter: Ați depus o serie de amendamente-cheie privind pachetul financiar pentru frontiere. Un punct central vizează modificarea formulei matematice de alocare a fondurilor (Home Affairs Key). De ce considerați că algoritmul actual al Comisiei Europene este depășit?

„Incidentele recente din România, care au implicat pătrunderea ilegală a unor drone în spațiul aerian național, prăbușirea de resturi militare și pagubele materiale aferente, au fost la un pas de a se transforma în adevărate tragedii umane. Aceste realități crunte demonstrează că actualul algoritm de calcul al Comisiei Europene este complet depășit. În prezent, formula standard încadrează frontierele externe ale României la un nivel de risc de bază și oferă bonusuri exclusiv frontierelor directe cu Federația Rusă și Belarus.

Am demontat această abordare absurdă. România păzește cea mai extinsă frontieră terestră externă a spațiului Schengen. Nu putem asigura radare de ultimă generație, sisteme anti-dronă (C-UAV) și blindate pe baza unei formule matematice care ignoră faptul că la granița noastră se desfășoară un război cinetic real. Din acest motiv, am solicitat o dublare a finanțării, astfel încât efortul logistic și lungimea kilometrică a granițelor noastre să fie recunoscute la adevărata lor valoare geopolitică”, a spus Georgiana Teodorescu.



„Pericolul hibrid”, introdus în legislația europeană privind finanțarea frontierelor

Georgiana Teodorescu a explicat că amendamentele introduc „pericolul hibrid” în legislația privind finanțarea frontierelor, pentru a include amenințări precum atacurile cibernetice, manipularea informațiilor, bruierea GPS, sabotajul și instrumentalizarea migrației.

Reporter: Un alt element inovator din amendamentele dumneavoastră este introducerea conceptului de „pericol hibrid”. Ce aduce nou această modificare legislativă?

„Până acum, textul legislativ de finanțare rămânea blocat în tipare învechite de management migraționist standard, deși Comisia Europeană recunoscuse politic gravitatea atacurilor hibride în flancul estic. Am impus un cadru legislativ modern care definește clar amenințările hibride ca fiind acțiuni coordonate, situate sub pragul unui conflict militar convențional - precum manipularea informațiilor, atacurile cibernetice, bruierea sistemelor GPS (GNSS), sabotajul infrastructurii maritime și instrumentalizarea migrației. Prin această redefinire, transformăm simpla recunoaștere politică a Comisiei într-o obligație bugetară fermă de a finanța contramăsurile necesare”, a spus Georgiana Teodorescu.

Eliminarea barierelor pentru schimbul de informații

Întrebată cum se conectează activitatea sa de negociator pe regulamentul EUROPOL și colaborarea cu celelalte agenții UE de securitate cu pachetul de finanțare a frontierelor, Georgiana Teodorescu a răspuns că a urmărit consolidarea cooperării dintre EUROPOL, Frontex și eu-LISA, prin eliminarea barierelor care împiedică schimbul de date în timp real.

„Conexiunea este una directă și tehnică. Am purtat consultări strânse cu conducerile agențiilor europene-cheie: EUROPOL, Frontex și eu-LISA. Am depus un amendament specific care obligă statele membre și Comisia Europeană să finanțeze eliminarea barierelor de mandat care blochează în prezent schimbul de date în timp real între Frontex (responsabilă de managementul frontierelor) și EUROPOL (responsabilă de combaterea criminalității și a atacurilor hibride). Ca negociator ECR pe dosarul EUROPOL, urmăresc ca schimburile de informații operative să fie rapide și fluide, sprijinind direct capacitatea de reacție a agențiilor la frontiera estică”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Am pus pe masa Parlamentului European o soluție completă”

Întrebată cum intenționează să obțină susținerea necesară în Parlamentul European și în Consiliu pentru ca aceste amendamente să fie adoptate, Georgiana Teodorescu a răspuns că a purtat consultări cu reprezentanții statelor de pe Flancul Estic și a urmărit formarea unei poziții comune alături de Polonia, Lituania, Letonia și România.

„Am derulat deja un amplu și intens demers de consultare și coordonare diplomatică. Am organizat întâlniri de lucru cu ambasadorii și reprezentanții permanenți ai statelor membre direct vizate din Flancul Estic, construind o axă de solidaritate regională alături de Polonia, Lituania, Letonia și România. Scopul acestei coeziuni este susținerea reciprocă a amendamentelor în Consiliul UE.

Am pus pe masa Parlamentului European o soluție completă: recunoașterea pericolului hibrid, sprijin diplomatic solid din partea statelor din prima linie, suportul tehnic al agențiilor UE și o formulă financiară corectă care să acopere nu doar achiziția de tehnică militară de graniță, ci și costurile uriașe de mentenanță și operare a acestor sisteme. Reiterez: siguranța cetățenilor români este nenegociabilă, iar granițele României sunt granițele Europei, serios vulnerabilizate de invazia rusă în Ucraina”, a spus Georgiana Teodorescu.