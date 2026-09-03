Nicușor Dan, după întâlnirea cu Antonio Costa la Cotroceni: „Ne dorim un buget al UE ambiţios”

Președintele Nicușor Dan, alături de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa - Foto Presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România îşi doreşte un buget al Uniunii Europene ambiţios, la întrevederea de la Palatul Cotroceni cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele Nicușor Dan a punctat mai multe aspecte despre viitorul buget al UE pentru 2028 - 2034.

România vrea un buget ambițios, cu finanțări mari pentru coeziune, agricultură și competitivitate, dar și o mai mare flexibilitate pentru reducerea birocrației și accelerarea accesării fondurilor europene.

De asemenea, au fost abordate subiecte privind securitatea Ucrainei, extinderea UE și sprijinirea aderării Republicii Moldova.

Bugetul UE 2028 - 2034, în centrul discuţiilor dintre Nicuşor Dan şi Antonio Costa

„O bucurie și o onoare să-l avem astăzi pe Președintele Costa la București. Domnia sa face un tur al capitalelor europene în pregătirea Consiliului European din octombrie, și principalul subiect al Consiliului European, după cum știți, este negocierea viitorului buget al Uniunii Europene 2028-2034.



Am avut o discuție aprofundată în special pe acest subiect. După cum știți, România și-a definit mare parte din poziție în cadrul acelui punct de vedere al „Prietenilor Coeziunii”, coordonat către România - 17 state europene și-au definit poziția.



În primul rând, ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios, ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene.



Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate, din nou aici țintim o reducere a decalajului între țări europene și ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate.



Pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene, ne dorim o anumită flexibilitate, lucruri pe care le-am transmis, și bineînțeles că am discutat de cum putem, în interiorul celor 27 de state, să ajungem la un compromis atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri, și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii.



Tot în pregătirea Consiliului din octombrie, am discutat de procesul de extindere al Uniunii Europene și de interesul nostru pentru ca procesul de aderare al Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut.



Am discutat de situația de securitate și de sprijinul pentru Ucraina și de cum aceste necesități de securitate să intre în viitorul Cadru Financiar Multianual. Am discutat, de asemenea, de energie, în particular și în general, ca discuție viitoare pentru Consiliul European, cum facem să ajungem la o piață energetică comună europeană”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Mesajul lui Antonio Costa

Recentele încălcări ale spaţiului aerian român, precum şi incidentele în care au fost implicate drone marine sunt "profund îngrijorătoare", a spus, joi, la Palatul Cotroceni, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Nicuşor Dan, în contextul discuţiilor privind securitatea României.

"Aş vrea să îmi exprim aprecierea faţă de angajamentul puternic al României de a apăra securitatea europeană. Este clar pentru toţi europenii că securitatea noastră comună este strâns legată de securitatea graniţei de Est, inclusiv la Marea Neagră. Recentele încălcări ale spaţiului aerian român, dar şi incidentele care au inclus drone marine sunt profund îngrijorătoare.

Vom continua să fim alături de România, în mod ferm, deoarece înţelegem că securitatea României este securitatea Europei în ansamblul său. Unitatea noastră în sprijinirea Ucrainei nu va fi ruptă de încercările Rusiei de a ne intimida sau de a ne dezbina. Laud sprijinul statornic al României pentru Ucraina. Trebuie să fim uniţi în demersurile pentru o pace justă şi durabilă", a afirmat Costa.

Preşedintele Consiliului European şi-a arătat recunoştinţa pentru "puternicul sprijin acordat de România Moldovei în parcursul său către integrarea în UE". El a menționat că "fiecare extindere a făcut Europa mai puternică politic şi economic". Antonio Costa a zis că se aşteaptă ca România să continue să contribuie la solidaritatea europeană.

"Unitatea noastră este cea mai mare putere pe care o avem, mai ales în contextul situaţiei politice actuale pline de provocări", a zis preşedintele Consiliului European.