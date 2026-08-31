Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a dat o replică tăioasă lui Siegfried Mureșan.

Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE, Siegfried Mureșan, a spus ieri că România ar putea primi cu 6 miliarde de euro mai multe fonduri din următorul buget UE, dar cu o condiție: „Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”.

Grindeanu: ”Domnul Siegfried Vasile Mureșan vorbește prostii mari. Ar trebui să se uite în trecut și să vadă”

Marți, Sorin Grindeanu i-a dat un răspuns categoric lui Siegfried Mureșan, întrebat de jurnaliști, în cadrul unei conferințe de presă, despre acest subiect.

”Domnul Siegfried Vasile Mureșan, nu știu dacă mai e propunerea PNL - USR - UDMR, pentru funcția de prim-ministru, vorbește prostii mari. Ar trebui să se uite în trecut și să vadă, după care o să îl rog pe Victor Negrescu, autorul acestei rezoluții a PSD să detalieze (n.red. citește mai jos), ar vedea că PSD este cel care a făcut ca România să fie membră NATO, PSD a încheiat toate negocierile pentru aderearea la Uniunea Europeană, când a condus guvernul. PSD este cel care a dus România în Schengen, iar PSD cu următorul guvern va duce România în OECD și tot PSD va duce România în zona euro”, a declarat Sorin Grindeanu.

Rezoluţie PSD: Nicio dispută politică internă nu trebuie externalizată la nivel european

Consiliul Politic Naţional al PSD a adoptat, luni, la Sinaia, o rezoluţie intitulată "România înaintea intereselor de partid. Disputele politice interne nu trebuie exportate la Bruxelles în detrimentul interesului naţional", prin care solicită tuturor forţelor politice responsabile să nu folosească instituţiile şi familiile politice europene ca instrumente în confruntările politice interne, atunci când consecinţele unor astfel de demersuri pot fi suportate de România şi de cetăţenii români.

"PSD condamnă demersurile politice prin care dispute interne din România sunt transferate la nivel european şi transformate în acţiuni care pot pune sub semnul întrebării accesul ţării noastre la fondurile europene care i se cuvin. Recent, liderii Partidului Popular European şi Renew Europe, familiile politice europene din care fac parte PNL, respectiv USR, au sesizat Comisia Europeană în legătură cu legislaţia privind integritatea adoptată de Parlamentul României şi au pus explicit în discuţie plata a 770 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. PSD consideră legitimă orice dezbatere privind respectarea statului de drept, integritatea sau conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul european", se arată în această rezoluţie.

Social-democraţii susţin că instituţiile europene trebuie respectate, iar România trebuie să îşi îndeplinească toate angajamentele asumate.

"Ceea ce nu putem accepta este folosirea instituţiilor şi familiilor politice europene ca instrumente în confruntările politice interne, atunci când consecinţele pot fi suportate de România şi de cetăţenii români. Este cu atât mai greu de justificat un asemenea demers în condiţiile în care PNL a votat în Parlamentul României legea pusă ulterior sub semnul întrebării de propria familie politică europeană, iar USR a ales să transforme o dispută politică internă într-o temă europeană care poate afecta accesul României la fondurile din PNRR. România a mai plătit în trecut pentru practica exportării conflictelor politice interne la Bruxelles. Această abordare trebuie să înceteze. Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu: nicio dispută politică internă nu trebuie externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României. Apartenenţa la o familie politică europeană presupune responsabilitate", mai spun social-democraţii în document.

Potrivit rezoluţiei, reprezentanţii partidelor româneşti ar trebui să îşi folosească influenţa la nivel european pentru a obţine mai multe oportunităţi pentru România, nu pentru a transforma Bruxelles-ul "într-o extensie a disputelor politice de la Bucureşti".

"PSD face apel la PNL, USR şi la toate partidele pro-europene din România să convină asupra unui Pact pentru apărarea intereselor României în Uniunea Europeană, bazat pe câteva principii fundamentale: fondurile europene destinate României nu trebuie folosite ca instrument în confruntările politice interne, familiile politice europene nu trebuie mobilizate împotriva intereselor financiare şi strategice ale României, divergenţele politice interne trebuie soluţionate prin mecanismele democratice şi constituţionale ale statului român şi prin dialog instituţional responsabil cu instituţiile europene, partidele româneşti trebuie să coopereze la nivel european atunci când sunt în joc obiective majore de interes naţional: fondurile europene, dezvoltarea economică, securitatea, aderarea la zona euro, politica de coeziune, agricultura şi influenţa României în Uniunea Europeană. Niciun interes de partid şi niciun politician nu trebuie pus înaintea intereselor României", subliniază acest document.

PSD, precizează, de asemenea, că respinge euroscepticismul şi "folosirea politicianistă a Uniunii Europene".

"A fi pro-european înseamnă să respecţi regulile europene, dar şi să ştii să negociezi, să construieşti alianţe şi să aperi interesele legitime ale ţării tale. România are nevoie de mai multă influenţă la Bruxelles, nu de mai multe conflicte exportate la Bruxelles. De aceea, Partidul Social Democrat solicită tuturor forţelor politice responsabile ca, de acum înainte, competiţia politică internă să nu mai fie externalizată într-o manieră care poate afecta interesele României. Putem avea opinii diferite. Putem vota diferit. Putem critica şi putem confrunta proiecte politice. Dar atunci când este vorba despre România, responsabilitatea trebuie să fie mai puternică decât interesul de partid", se arată în document.

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