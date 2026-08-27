Dan Dungaciu explică strategia AUR în formarea unui Guvern și pune o condiție pentru a discuta cu USR / video

Foto: Agerpres

Dan Dungaciu a spus de ce partidul AUR refuză să susțină formarea unui guvern cu puteri depline.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a vorbit despre refuzul AUR de a susține un guvern din care nu face parte și a explicat că partidul este dispus să negocieze cu toate formațiunile politice. El a criticat ideea ca partidul să fie folosit doar pentru a asigura voturile necesare în Parlament și a spus că AUR susține organizarea alegerilor anticipate pentru resetarea regulilor jocului.

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„De ce AUR refuză să ajute la formarea unui guvern cu puteri depline?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Niciodată un partid politic nu ajută. Un partid politic joacă politică! Atât timp cât poziția față de AUR este că AUR e guvernanta din bucătărie, care stă acolo și când e nevoie o chemi să facă curat în sufragerie, dar când vin musafirii îi spui: 'Du-te înapoi că ne e rușine cu tine, să nu te vadă cineva. Intră înapoi în bucătărie, dar tu vino aici și fă curat', AUR nu va face așa, că asta nu-i politică!

Dacă crede cineva că AUR vine, fără să participe la guvernare, fără să aibă miniștri, prim-ministru, și va da voturile oricui și oricum unor oameni care nu merită din punctul nostru de vedere niciun vot - niciunul - cine le gândește așa își face iluzii. AUR nu va face asta.

AUR le spune tuturor: 'Hai să facem anticipate, resetăm regula jocului, nu mai plecați de la cordonul sanitar! Voi aveți cordoane sanitare în mintea voastră - noi nu avem - și hai să negociem așa cum negociază partidele'. Noi nu suntem plasa de siguranță sau partidul de suport pentru mai știu eu ce partide așa-zise mainstream”, a spus Dan Dungaciu.

„Ați putea negocia și cu USR-ul?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Dacă se fac alegeri anticipate, vă promit că putem discuta cu toți. Negocierea începe după o discuție. Negocierea înseamnă altceva, dar nu refuzăm pe nimeni, pentru că și USR-ul acesta are în spate voturile unor români. E o realitate de fapt. Funcționează legal într-un cadru constituțional românesc? Da! Prin urmare, asta nu înseamnă că faci coaliție cu ei, dar discuți cu toți, pentru că așa e firesc, pentru că fiecare dintre noi, ca partid, avem în spate mai multe sau mai puține voturi”, a spus Dan Dungaciu.

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Dan Dungaciu: Sorin Grindeanu, premier? Nici vorbă! Nu votăm!

Întrebat dacă AUR ar vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, Dan Dungaciu a spus că partidul nu va susține niciun guvern din care nu face parte. El a respins și varianta unui guvern tehnocrat fără participarea AUR.

„Există în presă ideea că Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier. Ați vota un guvern cu Sorin Grindeanu?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nici vorbă! Nu, nu! Atenție! Ce înseamnă guvern cu Sorin Grindeanu? Sorin Grindeanu, premier? Nici vorbă, nici nu votăm. Poziția politică a partidului a rămas aceeași: nu votăm un guvern din care nu facem parte, orice s-ar întâmpla”, a spus Dan Dungaciu.

„Și dacă Sorin Grindeanu v-ar propune să intrați la guvernare?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Stați un pic, stați un pic, stați un pic! Nu discut ipoteze de genul ăsta, pentru că toată poziționarea, începând de la Cotroceni până la domnul Sorin Grindeanu, a fost că nu discută, nu colaborează, nu are niciun parteneriat cu AUR. Așteptăm să vedem ce spun ei, discutăm, nu comentez ipoteze pentru că nu ne interesează. Dar să fie foarte limpede: nu dăm voturi pentru niciun guvern!”, a spus Dan Dungaciu.

„Un guvern tehnocrat ar putea să...”, a spus Bogdan Chirieac.

„Facem parte din el? Nu facem parte din el! Nu ne interesează! Să susțină un guvern tehnocrat cine dorește!”, a spus Dan Dungaciu.

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AUR nu vrea să fie „un partid tras cu cheia”

Dan Dungaciu a spus că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte, deoarece o astfel de decizie ar dezamăgi alegătorii partidului.

El a avertizat că o astfel de decizie i-ar putea determina pe unii alegători să se îndepărteze de politică sau să se îndrepte către mișcări radicale.

„Deci poziția dumneavoastră e clară: AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte”, a spus Bogdan Chirieac.

„Indiscutabil! Am rămas pe aceeași poziție. Noi am trecut de primul val - desemnarea domnului Veștea - și ne-am apropiat și mai tare de anticipate. Cum ar fi ca un partid, când e mai aproape de anticipate decât a fost de pe vremea guvernului Veștea, acum să capoteze și să voteze un guvern?

Știți ce se va întâmpla? 40% dintre oamenii care sunt în spatele nostru n-o să mai creadă că e vreun partid în România care nu-i controlat, care nu-i la cheie sau nu-i șantajabil. Asta va fi percepția!

Dacă noi votăm un guvern din care nu facem parte - după ce am spus câte am spus în toată această campanie - nimeni în România nu va mai crede că politica se face de către politicieni și toți vor avea certitudinea că până și partidul AUR e un partid tras cu cheia. Asta va fi percepția publică!

Ce se va întâmpla cu 40% dintre oamenii ăia? Probabil mulți se vor decupla de politică, mulți se vor duce în mișcări radicale. Noi la asta trebuie să ne gândim: ce vei face cu România când tu ai 40% care nu mai cred că ceva mai bun se poate face?

Poate că AUR nu e cel mai bun vehicul, dar tu ai o țară pe care trebuie s-o echilibrezi un pic mental, nu doar economic! Deci tu, când i-ai aruncat pe cei 40%, în ce te duci? Asta e problema României și la asta trebuie să se gândească toți. Deci noi nu facem această trădare! Nu e vorba doar de partid, este vorba și de modul în care România poate să funcționeze”, a spus Dan Dungaciu la DC News.

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