România, în crize suprapuse. Dan Dungaciu, avertisment: O furtună perfectă. Ne vor exploda în față

Dan Dungaciu. Foto: Agerpres

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, spune că România se află într-o "furtună perfectă", cu mai multe crize simultane.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost invitat, miercuri, 26 august 2026, la interviurile DC News. Acesta a răspuns la cele mai importante întrebări ale jurnalistului Bogdan Chirieac și a făcut o analiză detaliată despre situația politică a României, comparată cu "o furtună perfectă".

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Dan Dungaciu: Suntem într-o improvizație continuă și ne bazăm pe noroc

"Situația politică din România este, cum zic navigatorii, o furtună perfectă. O furtună perfectă este atunci când se întâlnesc mai multe condiții din care o navă nu poate să scape nevătămată. E o furtună perfectă pentru că sunt crize suprapuse. Criza politică este doar una dintre crize. Ea vine pe fondul unei crize economice, energetice și întâi de toate de securitate. Lucrurile acestea vin pe fondul unei improvizații sau a unor acțiuni care au aerul unei improvizații de fiecare dată.

Această improvizație vine din modul în care funcționează instituțiile. Ele funcționează tot așa. Suntem într-o improvizație continuă și ne bazăm pe noroc ca să ne scoată din marile provocări. Din nefericire, chestiunea asta 'funcționează' mai ales în ceea ce privește problema de securitate. Lucrurile acestea țin până cât țin, dar la un moment dat s-ar putea ca toate să ne explodeze în față.

"O criză majoră care se poate rezolva doar prin resetarea României"

Din punctul nostru de vedere, cel puțin, această criză este 'doctoratul' eșecului unui mod de guvernare. Nu pun aici doar criza de securitate și cea energetică. Putem să punem aici și modul în care guvernanții au tratat PNRR-ul. Este un proiect de acum 5 sau 6 ani care a fost făcut având în spate următoarea viziune: 5 oameni s-au dus într-o cameră, au pus ceva pe hârtie, le-au trimis la Bruxelles și au zis 'ne descurcăm noi după aceea dacă e ceva'. Nu ne-am descurcat.

Eșecul PNNR

PNRR-ul este expresia, hârtia de turnesol, care îți arată foarte clar capacitatea instituțională, administrativă, managerială a acestei clase politice. Au eșuat cu PNRR-ul. Va fi un eșec nu doar în ceea ce privește legea salarizării, ci înseamnă un eșec și pe kilometri de autostradă și multe alte lucruri. Partidele de mainstream pun o presiune majoră pe societatea românească. Trebuie să facem ceva în acest moment și de la premisa asta plecăm. În România nu avem de-a face doar cu o criză politică, ci avem de-a face cu o criză majoră care se poate rezolva doar prin resetarea României. Ne trebuie o resetare nu doar politică, ci și a modului în care funcționează această țară", a explicat Dan Dungaciu.

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