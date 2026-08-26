Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului - FOTO cu documentul

Foto: Facebook Cristina Trăilă

Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Anunțul a fost făcut chiar de către ea, pe pagina de Facebook, unde a publicat și o fotografie cu cererea de demisie înaintă premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit documentului, demisia va intra în vigoare din data de 15 septembrie deoarece până atunci Cristina Trăilă se află în concediu de odihnă.

De ce a demisionat Cristina Trăilă

Demisia vine în contextul în care Cristina Trăilă a fost audiată marți, 25 august, la DNA Iași, iar acum este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos. În postarea în care își anunță decizia, Cristina Trăilă se declară nevinovată și afirmă că se confruntă cu "un scandal mediatic artificial". Reamintim că PSD și AUR au cerut marți "demisia imediată" a Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

Cine îi va lua locul Cristinei Trăilă

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului interimar, Ioana Dogioiu, Petru Farago este al doilea secretar general adjunct al Guvernului, și nu e nevoie de niciun interimar după demisia Cristinei Trăilă.

Cristina Trăilă: Sunt total nevinovată

"Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări:

Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul", a scris Cristina Trăilă pe pagina sa de Facebook.

Ce acuzații i se aduc Cristinei Trăilă

Cristina Trăilă este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Potrivit unui comunicat emis de Direcția Națională Anticorupție (DNA), ea este cercetată pentru "complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite".

Potrivit procurorilor, Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru a exercita influență asupra președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, în scopul schimbării directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, cu o persoană agreată de Fănel Bogos.

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta Trăilă Cristina, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", a transmis DNA într-un comunicat de presă, marți, 26 august.

Reacția lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce s-a aflat că secretar general adjunct al Guvernului este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos.

„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă. Am rugat să vină să avem o discuție și vom lua o decizie după discuția cu dânsa”, a declarat Ilie Bolojan, marți seara, la Digi24.

Întrebat dacă Cristina Trăilă ar trebui să demisioneze din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, Bolojan a răspuns: „Trebuie să văd care e situația. Încerc să nu condamn pe nimeni înainte de a vedea despre ce e vorba”.

Bolojan afirmase că nu știe în ce context este implicată Cristina Trăilă în dosarul instrumentat de DNA.

Reamintim că omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat de șantaj și trafic de influență, a fost arestat peventiv, în 2025, pentru că ar fi dat sute de mii de euro pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos a depus un dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. Ulterior, Fănel Bogos ar fi intervenit la diferite persoane pentru a scăpa de sancțiuni, dar şi pentru demiterea lui Mihai Ponea.