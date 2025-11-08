€ 5.0860
Data actualizării: 11:24 08 Noi 2025 | Data publicării: 11:15 08 Noi 2025

I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Autor: Roxana Neagu

cristina traila Foto: Agerpres
 

Numele Cristinei Trăilă este invocat în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Liberala a reacționat. 

Un canal media a transmis că Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui (astăzi suspendat de partid, în urma anchetei n.r.), și omul de afaceri Fănel Bogos ar fi fost însoțiți la Palatul Victoria, la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, de către Cristina Trăilă. 

”În legătură cu afirmațiile false vehiculate în spațiul public, pe diferite canale media, prin care s-a susținut în mod eronat că ar exista o presupusă implicare a mea în dosarul penal care îl privește pe omul de afaceri Fănel Bogoș, fac următoarele precizări:


1. Nu am nicio legătură, directă sau indirectă, cu domnul Fănel Bogos, cu activitățile sale sau cu persoanele din anturajul acestuia.
 ⁠
2. Nu am participat niciodată la evenimente publice sau private la care să fi fost prezent domnul Fănel Bogos.

3. Nu l-am cunosc pe domnul Fănel Bogos până la momentul la care acesta a participat la o întâlnire desfășurată într-un cadru oficial la sediul Guvernului României. 


4. Nu am nicio legătură, directă sau indirectă, cu faptele sau persoanele menționate în dosarul penal.


5. Orice asociere a numelui meu cu acest dosar este complet nefondată și reprezintă o dezinformare și o încercare de denaturare a realității.

6. Am deplină încredere în instituțiile statului și în capacitatea acestora de a-și exercita atribuțiile cu obiectivitate și profesionalism.

7. Îmi rezerv dreptul de a întreprinde toate demersurile legale împotriva tuturor celor care răspândesc informații false și defăimătoare la adresa mea. 


Fac apel la reprezentanții mass-media să dea dovadă de responsabilitate și rigoare profesională în transmiterea informațiilor către public, în acord cu normele deontologiei jurnalistice” a transmis Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, din aprilie 2025. 

