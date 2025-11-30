€ 5.0906
Trei piloni "dărâmați" ai USR-ului. Sorin Grindeanu demască partidul cu plăcuța suedeză
Data actualizării: 22:30 30 Noi 2025 | Data publicării: 22:27 30 Noi 2025

Trei piloni ”dărâmați” ai USR-ului. Sorin Grindeanu demască partidul cu plăcuța suedeză
Autor: Andrei Itu

sorin grindeanu psd Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat mai multe acuzații împotriva USR-ului.

Sorin Grindeanu a vorbit despre recentele acuzații și scandaluri de nepotism, corupție, incompatibilitate în care a fost implicat PNL și, mai ales, USR - partidul cu deviza: ”Fără penali în funcții publice!”. 

”Eu am trăit cu impresia că USR este format pe plăcuța suedeză împotriva PSD...”

”Pare ciudat ce se întâmplă. Ciudat este puțin spus. Eu am trăit cu impresia că USR este format pe plăcuța suedeză (n.red înjurătură) împotriva PSD. Și mai e ceva: Fără penali în funcții publice! Mai vedeți asta? Și chestiunile care țin de treburile acestea, de nepotisme. Aceștia sunt cei trei piloni pe care a fost clădit USR-ul. Tot ce se vede... pentru mine nu este o surpriză. Poate este o surpriză pentru fanaticii votanți USR. I-au fraierit, că sunt din spuma mării, că sunt oameni noi. Există o mare dezamăgire în rândul celor care îi votează și au crezut că la USR nu e nimic din ceea ce spuneau ei că se găsește la partidele vechi”, a spus Sorin Grindeanu, la România TV.

Cel mai recent scandal în care a fost implicat un ministru de la USR. Cazul Moșteanu a uimit opinia publică

Amintim că Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, din partea USR, după doar aproximativ cinci luni de mandat. Motivul a fost un scandal uriaș apărut în spațiul public legat de informații false, inexacte în CV-ul său. Ionuț Moștenu se pare că a declarat că a absolvit o universitate privată, dar instituția respectivă a negat că el ar fi fost student acolo.

În urma demisiei sale, responsabilitățile interimare pentru Ministerul Apărării (MApN) au fost preluate de Radu Miruță, ministrul Economiei, la propunerea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Vezi și - Ultima șansă pentru salvarea USR de ei înșiși. Ion Aion critică dur partidul "orgolii de nimic"

