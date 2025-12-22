Culise: Ce va face președintele Nicușor Dan după 10 ore de discuții cu magistrații. Adevărata miză

În această seară, la ora 20:00, s-au încheiat discuțiile de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și grupurile de magistrați care l-au vizitat. Au vorbit despre problemele din Justiție. Un prim grup a fost format din 11 foşti sau actuali magistraţi, care au acceptat să vorbească public despre neregulile semnalate recent în spațiul public. Discuţiile au continuat cu alte două grupuri, formate din câte 20 de magistraţi, care au solicitat anonimatul.

Conform informațiilor de culise obținute de DCNews, se pare că unii magistrați chiar ar fi spus că nu e nicio problemă în justiție.

Miza este ”schimbarea oamenilor”

Cu privire la referendumul propus de Nicușor Dan, președintele încă nu are nimic tehnic stabilit. Se pare că ar urma să fie ca un vot prin corespondență. Indiferent de rezultat, președintele Nicușor Dan ar urma să propună unele modificări în legislație. Dar, mai importantă despre schimbarea legislației, este ”schimbarea oamenilor”, ceea ce arată adevărata miză.

Președintele Nicușor Dan ar avea în vedere mai multe schimbări de natură să elimine subiectivismul la concursurile pentru magistrați, precum și o putere colectivă, nu în mâna unui singur om. Ar urma să apară schimbări și în Inspecția Judiciară, mai exact cu privire la existența sa în CSM. În materie de corupție, președintele ar vrea ca magistrații să fie anchetați de DNA.