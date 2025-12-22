€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri CSM i-a luat fața președintelui: nu a făcut referendum, ci chestionar. 2600 de judecători au răspuns deja
Data actualizării: 21:22 22 Dec 2025 | Data publicării: 19:31 22 Dec 2025

EXCLUSIV CSM i-a luat fața președintelui: nu a făcut referendum, ci chestionar. 2600 de judecători au răspuns deja
Autor: Roxana Neagu

justitie imagine statutie Justiție. Foto: Unsplash
 

CSM a realizat un chestionar printre judecători, în perioada 16 - 21 decembrie 2025.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat luni că aproximativ 2.600 de judecători au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, ceea ce reprezintă 56,5% din totalul celor în funcţie. 

Citește și: Referendum, sondaj, chestionar - ce a vrut să spună Nicușor Dan? DEX-ul arată că nu prea ai cum să le încurci 

”Au fost colectate atât informaţii privind percepţia judecătorilor asupra problemei răspunderii penale, cât şi date referitoare la eventuale experienţe concrete privind înlocuirea judecătorilor din completuri, urmărindu-se verificarea ipotezei existenţei unor astfel de înlocuiri realizate în alte scopuri decât cele care ţin de buna administrare a instanţei” transmite CSM. 

1315 judecători și-au păstrat anonimatul

”Chestionarul a fost adresat tuturor judecătorilor în funcţie din toate gradele de jurisdicţie şi a fost disponibil în perioada 16-21 decembrie 2025, participând la procesul de consultare un număr de 2.583 de judecători, ceea ce reprezintă 56,5% din corpul activ al judecătorilor” mai arată judecătorii din CSM.

Consultarea a fost realizată în mod direct, online, fiind adresată nemijlocit judecătorilor în funcţie, fără a fi intermediată de conducerea instanţelor, accesarea chestionarului putând fi realizată de pe orice dispozitiv, şi nu doar din cadrul instanţei, spun judecătorii, care adaugă că instrumentul de consultare a oferit posibilitatea completării în mod anonim, opţiune utilizată în mod efectiv de către respondenţi, 1.315 chestionare fiind iniţiate anonim.

"Caracterul anonim al completării, coroborat cu existenţa mai multor câmpuri libere, a contribuit la încurajarea exprimării libere a percepţiilor şi la semnalarea disfuncţionalităţilor resimţite, inclusiv a celor care nu au fost identificate în mod expres la momentul elaborării chestionarului", afirmă Secţia pentru judecători.

Cine sunt judecătorii care au completat chestionarul CSM

Dintre cei care au răspuns, 55,9% dintre judecători provin de la judecătorii, 24,8% dintre judecători provin de la tribunale, 16,8% provin de la curţi şi 2,5% provin de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, informează Secţia din CSM.

De asemenea, sursa menţionată precizează că judecătorii respondenţi provin din toate materiile de drept, 63,7% desfăşurându-şi activitatea exclusiv în materii non-penale, în timp ce 14,7% soluţionează cauze exclusiv în materie penală. Totodată, 21,6% dintre judecători judecă atât cauze penale, cât şi non-penale, în special în cadrul instanţelor organizate fără secţii distincte.

Vezi aici chestionarul

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csm
judecatori
magistrati
chestionar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse
Publicat acum 30 minute
„Florile dalbe” – concert de colinde al ansamblului MomentuM
Publicat acum 44 minute
Ce aduce Sezonul Capricornului pentru fiecare zodie până pe 20 ianuarie 2026
Publicat acum 50 minute
Târguri de Crăciun și concerte în București. Program sărbători 2025
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Culise: Ce va face președintele Nicușor Dan după 10 ore de discuții cu magistrații. Adevărata miză
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close