Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat luni că aproximativ 2.600 de judecători au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, ceea ce reprezintă 56,5% din totalul celor în funcţie.

”Au fost colectate atât informaţii privind percepţia judecătorilor asupra problemei răspunderii penale, cât şi date referitoare la eventuale experienţe concrete privind înlocuirea judecătorilor din completuri, urmărindu-se verificarea ipotezei existenţei unor astfel de înlocuiri realizate în alte scopuri decât cele care ţin de buna administrare a instanţei” transmite CSM.

1315 judecători și-au păstrat anonimatul

”Chestionarul a fost adresat tuturor judecătorilor în funcţie din toate gradele de jurisdicţie şi a fost disponibil în perioada 16-21 decembrie 2025, participând la procesul de consultare un număr de 2.583 de judecători, ceea ce reprezintă 56,5% din corpul activ al judecătorilor” mai arată judecătorii din CSM.

Consultarea a fost realizată în mod direct, online, fiind adresată nemijlocit judecătorilor în funcţie, fără a fi intermediată de conducerea instanţelor, accesarea chestionarului putând fi realizată de pe orice dispozitiv, şi nu doar din cadrul instanţei, spun judecătorii, care adaugă că instrumentul de consultare a oferit posibilitatea completării în mod anonim, opţiune utilizată în mod efectiv de către respondenţi, 1.315 chestionare fiind iniţiate anonim.

"Caracterul anonim al completării, coroborat cu existenţa mai multor câmpuri libere, a contribuit la încurajarea exprimării libere a percepţiilor şi la semnalarea disfuncţionalităţilor resimţite, inclusiv a celor care nu au fost identificate în mod expres la momentul elaborării chestionarului", afirmă Secţia pentru judecători.

Cine sunt judecătorii care au completat chestionarul CSM

Dintre cei care au răspuns, 55,9% dintre judecători provin de la judecătorii, 24,8% dintre judecători provin de la tribunale, 16,8% provin de la curţi şi 2,5% provin de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, informează Secţia din CSM.

De asemenea, sursa menţionată precizează că judecătorii respondenţi provin din toate materiile de drept, 63,7% desfăşurându-şi activitatea exclusiv în materii non-penale, în timp ce 14,7% soluţionează cauze exclusiv în materie penală. Totodată, 21,6% dintre judecători judecă atât cauze penale, cât şi non-penale, în special în cadrul instanţelor organizate fără secţii distincte.

