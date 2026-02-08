Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026

Săptămâna viitoare deține toate ingredientele astrologice necesare pentru a schimba lumea. În afară de tranzitul lui Venus din Pești care ne va face mai romantici și plini de compasiune sau de careul Soare-Uranus menit să producă un plus de instabilitate, Saturn va intra în Berbec.

Când ne gândim la Saturn, avem în vedere maturizarea, limitele, structurile, organizarea, lecțiile, relația cu timpul. Când discutăm despre arhetipul Berbecului, enumerăm individualitatea, pionieratul, prospețimea, curajul, începuturile, furia și nerăbdarea.

Saturn va rămâne în primul semn al zodiacului până în primăvara lui 2028.

La nivel macro, acest tranzit va reforma instituțiile sau organizațiile internaționale. Să nu uităm că Saturn va face o conjuncție cu Neptun pe 20 februarie. Și că acest eveniment, care se repetă la aproximativ treizeci și sase de ani în alt semn, are darul de a schimba istoria.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Berbec

Tu ești protagonistul săptămânii! Saturn își va începe tranzitul în semnul tău. Tranzit care va dura până în primăvara lui 2028. Însă, de pe acum îi vei simți efectele. În primul rând, vei primi noi responsabilități pe care nu le poți evita. Vor apărea frustrări din cauza unor limite pe care nu le accepți. Vei simți că este nevoia să te maturizezi din mai multe puncte de vedere. Relația cu timpul se va modifica. Dar, dacă vei reuși să fii disciplinat și să alegi doar ce ți se potrivește cu adevărat, viața ta va fi mult mai bună.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Taur

Venus, propria guvernatoare, își începe tranzitul în casa a unsprezecea. Cheia succesului va fi socializarea. Cu cât vei interacționa cu mai mulți oameni, cu atât vei descoperi informații care să te ajute. De asemenea, poate că este cazul să fii mai relaxat, să ai încredere în viitorul apropiat și să înveți să te expui. Să nu uităm că Marte se află în casa a zecea, a carierei, și că te poate ajuta să fii mai curajos sau să îți ceri drepturile atunci când va fi cazul.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Gemeni

Din start, îți spunem că, din punctul de vedere al teoriei astrologice, urmează o săptămână bună. Saturn iese din casa carierei, unde a fost în ultimii ani. Asta înseamnă că vei mai scăpa de unele probleme din punct de vedere profesional. În special, de limite sau blocaje. Iar Venus va intra în aceeași casă, unde se află și Mercur(propriul guvernator). Deci este clar că vei avea mai multă putere când vei avea de luat decizii pentru bunăstarea ta.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Rac

Saturn își începe tranzitul în casa a zecea, a carierei și a rolului din societate. Mulți dintre voi se vor lovi de noi limite pe plan profesional. Unele care pot fi depășite, dar cu răbdare și mult efort. Saturn urăște victimizarea și adoră maturitatea, reziliența și disciplina. Vă reamintim că Jupiter se află, în continuare, în semnul vostru. Și că oricâte încurcături ați avea, veți găsi încrederea să le rezolvați.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Leu

Vei avea o săptămână interesantă din punct de vedere financiar. Puteți scăpa de unele datorii sau probleme, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă culcați pe o ureche. Astrele vă recomandă să deveniți mai conștienți de obiceiurile voastre de consum. Poate veți descoperi unele cheltuieli care nu mai sunt la fel de importante, ba chiar au devenit inutile. Sau veți reuși să îți negociați mult mai bine contractele pentru servicii.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Fecioară

Saturn iese din casa a șaptea, a relațiilor, unde ți-a adus numeroase teste din 2023 încoace. Și tot în casa a șaptea, intră și Venus, care se alătură guvernatorului tău, Mercur. Putem spune că vei avea o săptămână mai bună din punct de vedere romantic sau pe plan personal. Comunicarea cu persoana iubită sau familia va fi pe placul tău. Și vei reuși să îți gestionezi eficient stresul de la locul de muncă.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Balanță

Venus, propria guvernatoare, își va începe tranzitul în casa a șasea. O veste bună mai ales pe plan profesional! Pentru că aveți ocazia să lăsați în spate unele diferende, să vă înțelegeți mai bine cu colegii și să vă stabiliți programul sau rutina după bunul plac. După care, Saturn intră în casa a șaptea, unde va sta până în 2028. Acest tranzit va avea efecte serioase asupra relațiilor personale. Aduce responsabilitate și nevoia de a face diferența între atracție și compatibilitate.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Scorpion

Venus va intra în casa a cincea, ceea ce înseamnă că vor urma zile romantice și pline de creativitate. Mai ales dacă vreți să dedicați timp și energie vieții amoroase. Saturn își începe tranzitul în casa a șasea. Este cazul să fiți mai realiști sau pragmatici față de modul în care munciți. Nu vă ridică nimeni statuie și timpul costă. Va trebui să gestionați mult mai eficient rutina.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Săgetător

Venus va tranzita casa a patra. Urmează o perioadă prielnică pentru aceia care vor să își decoreze, mobileze sau să își schimbe locuința. Unii dintre voi vor fi mai blânzi cu membrii familiei. Iar intrarea lui Saturn în casa a cincea vă va aduce, inițial, o maturizare pe plan amoros. După care, nevoia de a da viață unui proiect. Pe plan personal sau profesional.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Capricorn

Saturn, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a patra, care va dura până în 2028. Vă veți da seama că nu funcționați dacă nu aveți liniște sau echilibru. Apar noi responsabilități din partea familiei. De asemenea, pe plan imobiliar, unii dintre voi vor avea obiective îndrăznețe. Însă, nu uitați ceva! Că este nevoie de timp!

Horoscop 9-16 februarie 2026 Vărsător

Venus va intra în casa a doua, a banilor, de unde va ieși Saturn. Vei reuși să ieși basma curată din orice provocare legată de zona financiară! Acum vei fi mult mai conștient de importanta stabilitâții din punct de vedere financiar. Saturn va intra în casa a treia și îi va ajuta pe cei care vor să își continue studiile, să călătorească, să se mute sau să rezolve chestiuni administrative mai complicate.

Horoscop 9-16 februarie 2026 Pești

Avem două vești bune pentru tine! Prima este aceea că Venus își începe tranzitul în semnul tău. Și aduce beneficii, carismă și puterea de a atrage ce îți dorești. A doua este ieșirea lui Saturn din semnul tău, unde a fost din 2023 încoace. Și vei scăpa de frustrări, limite, și presiuni. Acum vei fi mult mai liber, pragmatic și dornic să ieși câștigător din orice negociere.