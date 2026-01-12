Începem săptămâna cu Luna în Scorpion. Iar Mercur se apropie de o opoziție cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că nu prea vom avea echilibru, nici pe plan mental și nici emoțional. Totul va fi prea intens pentru noi.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Berbec

Astăzi nu trebuie să dai sfară în țară despre planurile tale. Astrologul îți recomandă să îți faci strategiile, să fii mai rezervat și să te gândești la soluții de rezervă.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Taur

Există riscul să te lași repede sau prea ușor de emoțiile celorlalți. Atât acasă, cât și la serviciu. Nu trebuie să te abați de la drumul tău pentru alții.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se apropie de opoziția cu Jupiter. Și ar trebui să acorzi atenție suplimentară bugetului familiei. Vor fi discuții în acest sens.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Rac

Veți avea o nevoie mai mare de atenție sau validare din partea celor dragi. Și nu le veți primi, însă asta nu înseamnă că nu vă veți descurca.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Leu

Veți fi foarte implicați în proiecte și destul de mâhniți că alții nu depun același efort. Încercați să nu vă lăsați păgubași din această cauză.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Fecioară

Îi ascultați și pe unii și pe alții. Și reușiți să nu trageți concluzii pripite. Aveți capacitatea de a privi o situație din mai multe unghiuri.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Balanță

S-ar putea ca unele discuții tensionate cu familia să fie cauzate de probleme sau neînțelegeri pe plan financiar. Însă este nevoie de comunicare deschisă.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Scorpion

Este una dintre acele zile în care vă veți lăsa infuențați. Și veți deveni prea prăpăstioși. Încercați să găsiți ancore sau oameni care să vă trezească la realitate.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Săgetător

Stellium-ul din casa a doua(Soare, Venus, Mercur, Marte) provoacă un dezechilibru din punct de vedere financiar. O parte din voi este mai cumpătată, dar cealaltă este destul de imprevizibilă.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Capricorn

Credeți că voi aveți dreptate. Nu îi auziți și ascultați pe ceilalți. Mai ales pe prieteni sau pe cunoscuți. Vă va fi destul de greu să îi înțelegeți cu adevărat.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Vărsător

Astrologul vă atrage atenția că nivelul vostru de energie este destul de scăzut în această perioadă. Nu toate zvonurile de la locul de muncă au un sâmbure de adevăr.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Pești

Astăzi decideți să vă protejați liniștea și echilibrul interior. Nu vreți să auziți vești proaste, să citiți articole negative sau să purtați discuții cu oamenii care nu fac altceva decât să se plângă.