€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 12 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:27 12 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 12 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-astrolog-dcnews-astrosens Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

 

Începem săptămâna cu Luna în Scorpion. Iar Mercur se apropie de o opoziție cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că nu prea vom avea echilibru, nici pe plan mental și nici emoțional. Totul va fi prea intens pentru noi.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Berbec

Astăzi nu trebuie să dai sfară în țară despre planurile tale. Astrologul îți recomandă să îți faci strategiile, să fii mai rezervat și să te gândești la soluții de rezervă.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Taur

Există riscul să te lași repede sau prea ușor de emoțiile celorlalți. Atât acasă, cât și la serviciu. Nu trebuie să te abați de la drumul tău pentru alții.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se apropie de opoziția cu Jupiter. Și ar trebui să acorzi atenție suplimentară bugetului familiei. Vor fi discuții în acest sens.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 12 ianuarie 2026 Rac

Veți avea o nevoie mai mare de atenție sau validare din partea celor dragi. Și nu le veți primi, însă asta nu înseamnă că nu vă veți descurca.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Leu

Veți fi foarte implicați în proiecte și destul de mâhniți că alții nu depun același efort. Încercați să nu vă lăsați păgubași din această cauză.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Fecioară

Îi ascultați și pe unii și pe alții. Și reușiți să nu trageți concluzii pripite. Aveți capacitatea de a privi o situație din mai multe unghiuri.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Balanță

S-ar putea ca unele discuții tensionate cu familia să fie cauzate de probleme sau neînțelegeri pe plan financiar. Însă este nevoie de comunicare deschisă.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Scorpion

Este una dintre acele zile în care vă veți lăsa infuențați. Și veți deveni prea prăpăstioși. Încercați să găsiți ancore sau oameni care să vă trezească la realitate.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Săgetător

Stellium-ul din casa a doua(Soare, Venus, Mercur, Marte) provoacă un dezechilibru din punct de vedere financiar. O parte din voi este mai cumpătată, dar cealaltă este destul de imprevizibilă.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Capricorn

Credeți că voi aveți dreptate. Nu îi auziți și ascultați pe ceilalți. Mai ales pe prieteni sau pe cunoscuți. Vă va fi destul de greu să îi înțelegeți cu adevărat.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Vărsător

Astrologul vă atrage atenția că nivelul vostru de energie este destul de scăzut în această perioadă. Nu toate zvonurile de la locul de muncă au un sâmbure de adevăr.

Horoscop 12 ianuarie 2026 Pești

Astăzi decideți să vă protejați liniștea și echilibrul interior. Nu vreți să auziți vești proaste, să citiți articole negative sau să purtați discuții cu oamenii care nu fac altceva decât să se plângă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 12 ianuarie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
Publicat acum 15 minute
Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo
Publicat acum 21 minute
VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii
Publicat acum 28 minute
Lista premiilor la Globurile de Aur 2026
Publicat acum 30 minute
Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 16 ore si 56 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close