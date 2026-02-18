Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Pe 18 februarie, Soarele își începe tranzitul prin semnul Peștilor. Timp de o lună îi vom sărbători pe acești nativi. Trecem de la energia rebelă și bizară a Vărsătorului la inspirația și vulnerabilitatea ultimului semn al zodiacului. Până pe 20 martie, vom fi mai sensibili, timizi, vom profita de imaginația fără limite, dar vom fi și mai influențabili. Sezonul Peștilor din 2026 va fi unul benefic! Pentru că a scăpat de Saturn și Neptun și va face trigonul cu Jupiter. Dar va avea parte și de retrogradarea lui Mercur.

Când Soarele tranzitează o zodie înseamnă că vom resimți cu toții energia zodiei respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea, acolo unde se va afla și Mercur retrograd. Și cum tu ești deja într-o perioadă sensibilă, datorită sau din cauza conjuncției Saturn-Neptun, s-ar putea să resimți acest sezon într-un mod mai copleșitor. Lipsă de energie sau de direcție. Vrei să avansezi, dar pare că te ține ceva în spate. Și asta pentru că poate ai lăsat unele chestiuni din trecut încă netranșate, însă acum ai nevoie de simplitate, nu de haos. Să nu te sperie dacă vei alege să fii mai retras. Este perioada bună pentru a te îngriji de sănătatea ta și a altora.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele va tranzita casa a unsprezecea, unde se află și Venus, propria guvernatoare. Urmează o perioadă prielnică pentru socializare, organizarea și participarea la evenimente, contactul cu alte comunități. Te vei revedea cu oameni dragi, S-ar putea ca unele planuri pe care ți le-ai propus la începutul anului pentru lunile acestea să fie amânate.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele tranzitează casa a zecea. Și pune reflectoarele pe statutul tău socio-profesional. Pentru că Mercur retrograd se va afla în aceeași casă, este clar că te vei confrunta cu unele decizii care se pot amâna. Discuțiile cu șefii sau persoanele importante nu decurg așa cum te-ai fi așteptat. Orice proces de recrutare va dura mai mult decât ar fi cazul. Și nu uita cât de mult contează imaginea pe care o afișezi în fața tuturor. Reputația trebuie apărată.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele tranzitează casa a noua, de unde va face și trigon cu Jupiter din semnul tău. Până pe 20 martie, urmează o perioadă perfectă pentru călătorii de lungă sau scurtă durată, studii, chestiuni juridice sau activitățile care te ajută să evoluezi. Însă, Mercur retrograd se va afla în aceeași zonă, deci trebuie să fii pregătit de amânări, întârzieri, blocaje și termene nerespectate.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele va tranzita casa a opta, alături de trio-ul Soare-Venus-Marte. La ce te poți aștepta? La încheierea unor etape din punct de vedere financiar, la negocieri instabile, la discuții reluate despre banii familiei sau ai cuplului, dar la viitoare investiții. De asemenea, astrologul îți recomandă să fugi de luptele de putere sau de amplificarea unor frici nejustificate.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita casa a șaptea, alături de Mercur(propriul guvernator) care va și retrograda. Comunicarea cu partenerul va avea parte de numeroase opreliști. Reapar unele neînțelegeri sau subiecte pe care nu le-ați rezolvat cu adevărat. De la chestiuni minore până la planurile serioase de viitor. Însă, astfel, veți reuși să vă cunoașteți mult mai bine. Celor singuri le recomandăm prudență, există riscul să se grăbească atunci când iau decizii.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a șasea, unde se vor afla Mercur retrograd, Venus(prorpria guvernatoare) și Marte. În primul rând, astrologul îți atrage atenția asupra sănătății. Este o perioadă bună pentru investigații, mai ales dacă le-ai tot amânat. Însă, pot exista și specialiști confuzi. De aceea, vei avea nevoie și de alte opinii. Stresul general se va amplifica, deci ai nevoie de o rutină simplă. Evită discuțiile despre viața personală la locul de muncă și promisiunile.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a cincea. Până pe 20 martie, vei fi destul de romantic, creativ, competitiv și pasional. Fii atent, totuși, la dorința de a dramatiza mai mult decât este cazul povestea ta de iubire. Tot această perioadă va aduce numeroase chestiuni de rezolvat legate de copii sau de speculațiile din zona financiară.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a patra până pe 20 martie. Și pe acolo vor mai fi Venus, Mercur retrograd și Marte. Bineînțeles că veți fi nevoiți să acordați atenție suplimentară gospodăriei, relației cu familia sau planului imobiliar. Dacă vreți să vă mutați, cumpărați sau să achiziționați un imobil, vă recomandăm să acordați atenție tuturor detaliilor și să nu grăbiți nicio decizie. În gospodărie, s-ar putea să fie nevoie de reparații sau înlocuiri ale unor obiecte. Comunicarea cu familia va fi mai dificilă.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele tranzitează casa a treia, unde va fi și Mercur retrograd. Chestiunile administrative îți vor da mari bătăi de cap! Documentele, drumurile pe care le vei face, comenzile online sau produsele electronice pe care te bazezi de obicei vor avea parte de probleme exact când îți va fi lumea mai dragă. Dar, tot aceste aspecte astrologice te vor ajuta să găsești soluțiile pe ultima sută de metri.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va tranzita casa a doua, a banilor. Din punctul de vedere al teoriei astrologice, poate fi un aspect potrivit pentru îmbunătățirea situației financiare, însă poate aduce și cheltuieli suplimentare. Și cum și Mercur retrograd și Marte vor tranzita aceeași casă, s-ar putea să apară și unele încurcături, negocieri grele sau tranzacții greșite.

Pești/Ascendent în Pești

În primul rând, la mulți ani! Și petrecere frumoasă! Sezonul tău, care va dura până pe 20 martie, vine cu un plus de energie, chef de a începe proiecte noi și mai multă grijă pentru propria persoană. Este cazul să te iei mai în serios și să nu te mai lași pradă grijilor exagerate. Mercur retrograd se va întâlni cu Soarele, deci vei avea ocazia să îți rezolvi probleme mai vechi, chiar dacă pe parcurs vei mai avea parte de încurcături.